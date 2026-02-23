하나은행 방문, 밤 9시까지 가능…야간 점포 2곳 운영

하나은행은 평일 밤 9시까지 금융 상담과 은행 업무가 가능한 야간 특화 점포를 서울 잠실새내역금융센터와 이수역 지점에서 운영한다고 23일 밝혔다.

야간 특화 점포인 ‘하나 9시 라운지’(사진)는 화상 상담 기반 무인 점포 형태로 운영된다. ‘인터랙티브 텔러 머신’이 설치돼 은행 직원과 화상으로 실시간 상담이 가능하다. 화상상담 기반의 무인 라운지 이용에 익숙치 않은 고령층 등 디지털 취약 고객을 위해 기기 사용 안내를 돕는 전담 컨시어지도 배치된다.

영업 시간은 평일 오전 9시부터 밤 9시로 다른 영업점이 문을 닫는 오후 4시 이후에도 금융 서비스를 이용할 수 있다. 예적금 신규 가입 및 재예치, 각종 제신고, 개인대출 간편 상담, 인터넷 뱅킹 가입 및 변경, 보안카드 발급 및 등록, 체크카드 발급 등의 금융 업무를 처리할 수 있다.



하나 9시 라운지는 직장인 유동 인구와 소상공인 사업장이 많은 하나은행 잠실새내역금융센터지점과 이수역지점 2곳에서 우선 선보인다. 기존 영업점과 별도로 독립된 공간에서 운영된다.

하나은행 채널전략부 관계자는 “이번 2개점 운영을 시작으로 직장인 및 소상공인 중심 지역에 야간 특화 탄력 점포를 지속적으로 추가 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

시중은행은 인터넷·모바일 뱅킹 확대로 기존 영업점을 줄이는 추세이지만, 낮에 시간을 내기 어려운 고객을 위한 야간 점포도 별도로 가동하고 있다. 신한은행은 오후 8시까지 은행 업무를 볼 수 있는 이브닝플러스 점포, KB국민은행은 오후 6시까지 문을 여는 점포인 ‘KB 9to6 뱅크’를 운영 중이다.

