지드래곤, 카이스트 졸업식서 "틀려도 괜찮다"

한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 초빙교수로 재직 중인 가수 지드래곤(권지용)이 카이스트 학위수여식(졸업식)에서 졸업생들에게 감동적인 메시지를 전했다.

23일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 지드래곤 교수는 20일 대전 카이스트 본원에서 열린 2026년도 학위수여식에서 영상을 통해 사회로 첫발을 내딛는 졸업생들을 격려했다.

지드래곤은 이날 축사에서 "진심으로 축하드립니다. 여러분은 해냈고, 앞으로도 해낼 사람들입니다"며 말문을 열었다.

이어 "이제 정답 없는 세상으로 나아갑니다. 틀려도 괜찮고, 멈추지만 않으면 됩니다. 남들과 다른 길을 선택할 용기, 그 용기가 여러분을 결국 가장 멀리 데리고 갈 것입니다"라고 덧붙였다.

또 "오늘 자유롭게 시작하세요"라며 실패를 두려워하지 않는 용기를 강조했다.

현장에 있던 졸업생들은 그가 전하는 따뜻한 위로와 격려에 환호와 박수로 화답했다.

지드래곤과 카이스트의 인연은 지난 2024년 6월로 거슬러 올라간다.

당시 카이스트는 "최신 과학기술을 K-콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하겠다"며 지드래곤을 기계공학과 초빙교수로 전격 임명해 화제를 모았다.

