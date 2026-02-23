기념식·거리행진 등 풍성… 부천시, 3·1운동 순국선열 뜻 기린다

3·1절은 1919년의 정신을 오늘의 가치로 되새기는 날이다. 경기 부천시가 시민들과 함께 걷는 제107주년 3·1절 기념행사를 개최한다. 기념식과 거리행진·전시를 통해 과거 3·1절의 의미를 나누는 계기가 될 전망이다.

시는 다음달 1일 오전 10시 시청 어울마당에서 3·1운동 순국선열의 뜻을 기리고 나라사랑의 가치를 공유하는 기념식을 연다. 기미독립선언서 낭독, 기념사, 만세운동 재현극 ‘그날의 기억’ 등으로 구성된다. 독립만세 거리행진과 특별전을 연계한 시민 참여형 콘텐츠로 선보인다.

당일 재현극을 통해 부천 소사리독립만세운동 바탕의 지역 독립운동 전개 과정을 무대 형식으로 풀어낸다. 곳곳에서 울려 퍼진 만세의 함성을 극적 서사로 구성해 시민들이 그 시대 분위기를 더욱 생생하게 이해할 수 있다. 기념식 후에는 태극기를 들고 도심을 걷는 ‘독립만세 거리행진’이 이어진다. 시청 앞에서 안중근공원을 거쳐 다시 돌아오는 코스다.

내달 5일까지 시청 1층 산소정원에서는 다채로운 전시도 진행된다. 대한민국임시정부 사진전과 더불어 안중근·유관순 등 독립운동가 5인의 모습을 인공지능(AI) 기술로 복원한 작품이 내걸린다. ‘시크릿 독도: 바다 아래 숨겨진 독도의 시간’ 특별전도 눈여겨볼 만하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지