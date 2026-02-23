전북 고창·전남 진도 문화예술과 ‘고향사랑 상호 기부’로 상생 협력

전북 고창군과 전남 진도군 문화예술과 직원들이 고향사랑기부제 활성화를 위해 상호 기부에 동참하며 지역 간 문화 연대를 강화했다.

23일 고창군에 따르면 고창군청 문화예술과 직원들이 고향사랑기부제 확산을 위해 뜻을 모아 최근 진도군에 110만원을 기부했다. 이에 진도군 문화예술과 직원들 역시 같은 금액을 고창군에 기부했다.

전북 고창군 문화예술과 직원들이 전남 진도군 문화예술과에 고향사랑기부금 110만원을 기부하며 고향사랑기부제 확산을 기원하고 있다. 고창군 제공

이번 상호 기부는 지역 간 문화 자산을 매개로 상생 협력의 의미를 더하고, 제도 참여 분위기를 조성하기 위해 추진됐다. 양 기관은 이를 계기로 향후 상호 방문과 문화예술 교류를 확대해 나갈 계획이다.

진도군은 강강술래와 국악 등 남도 전통예술의 본고장으로 꼽히며, 고창군은 판소리와 농악이 전승·발전해 온 세계유산 도시로 알려져 있다. 두 지역은 오랜 기간 문화유산을 보존·계승하며 군민의 자긍심을 높여왔다는 공통점을 지니고 있다. 특히 고창 출신 판소리 명창인 국창 김소희 선생의 제자인 신영희(84) 명창이 진도를 중심으로 활동하며 국악 발전에 기여해 오는 등 양 지역이 판소리를 매개로 한 인연과 문화적 공통 분모를 공유하고 있다.

진도군 관계자는 “이번 상호 기부는 단순한 금전적 기부를 넘어 문화예술을 중심으로 한 지자체 간 연대의 의미를 지닌다”고 말했다. 고미숙 고창군 문화예술과장은 “역사와 전통의 문화자산이라는 공통 분모를 지닌 두 지역이 서로를 응원하며 고향사랑기부제를 추진하게 돼 뜻깊다”며 “이번 기부를 계기로 상호 문화교류와 지역 방문 등이 함께 이뤄지길 기대한다”고 말했다.

