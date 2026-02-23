이재용 전 아나운서 "전한길 콘서트 성격 인지 후 바로 거절"

이재용 전 MBC 아나운서가 한국사 강사 출신 강성 보수 유튜버 전한길 씨가 관여된 콘서트의 사회 요청에 거절 의사를 분명히 밝혔다.



이 전 아나운서는 23일 연합뉴스에 "전날 행사의 성격을 인지하고 바로 주최사에 연락해 사회를 볼 수 없다고 했고, 포스터에서도 내려달라 했다"며 "(주최사가) 오늘 오전 중 조치하겠다고 했다"는 입장을 밝혔다.

이재용 전 MBC 아나운서. MBC 제공

그는 해당 사회 요청을 처음 받았을 당시 상황에 대해 "보수(진영)에서 하는 3·1절 기념 음악회지만, 음악회 부분 사회만 요청하는 거라 전혀 지장이 없다고 들었다"며 "그러나 전한길 씨가 연관된 행사라는 언급은 전혀 없었다"고 설명했다.



이어 "저는 보수, 진보와는 무관하게 음악회나 출판 기념회 (사회) 요청이 들어오면 상식선에서 해주곤 했다"면서도 "극우나 극좌 (행사)는 제 범위에서 벗어나는 것이기에 일절 하지 않고 있다. 극우적 성격의 행사 또는 전한길 씨가 연관돼있는 행사라는 중요한 부분을 고지해줬다면 행사 사회를 수락하지 않았을 것"이라고 강조했다.



다만 이 전 아나운서는 "법적 대응 의사는 없다"고 했다.



앞서 유튜브 채널 '전한길 뉴스'는 오는 3월 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 '3.1절 기념 자유음악회'를 홍보하며 이 전 아나운서, 가수 태진아 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 게재했다.



전날 가수 태진아 측은 입장문을 통해 "'3.1절 기념 자유음악회'에 출연하지 않는다"며 "정치적 행사를 일반 행사라고 속여 일정을 문의한 행사 관계자를 명예훼손으로 고소, 고발할 것"이라고 밝혔다.



태진아에 이어 이 전 아나운서까지 불참 의사를 밝히자 전한길 씨는 이날 자신의 유튜브 채널에 글을 올려 "태진아 씨에 이어서 이재용 전 아나운서도 자유콘서트 출연 불가 통보를 했다"며 "공연도 정치색에 따라 눈치를 봐야 하는 이재명 정권 치하의 이 현실이 서글플 뿐"이라고 말했다.



이어 "그럼에도 불구하고 저는 포기하지 않는다"며 "아무도 안 오면 저 혼자서라도 목 놓아 외치겠다"고 덧붙였다.

