전남도, 해양관광 405만 시대 연다…3조 투입 체류형 전환

전남도가 2030년까지 총 3조1553억원을 단계적으로 투입해 해양관광객 405만명, 생활인구 7500만명 달성을 목표로 하는 해양관광 활성화 계획을 발표했다. 당일 방문 중심 관광 구조를 체류·소비형으로 전환해 지역경제 파급효과를 극대화하겠다는 전략이다.

23일 전남도에 따르면 도는 ‘바다와 섬이 미래가 되는 해양관광 선도 전남’을 비전으로 설정하고 기반·콘텐츠·교통·브랜드 등 전 분야 종합대책을 추진한다. 우선 여수 무술목 일원에 1조980억원 규모 복합해양레저관광도시를 조성하고, 보성·순천과 신안·무안에는 국가해양생태공원을 구축할 계획이다.

전남 해양관광 개발 종합 구상도. 전남도 제공

섬 고유의 자연·문화 자원을 활용한 체류형 특화 관광거점도 만든다. 방문이 숙박과 소비로 이어지는 구조를 구축해 관광수익의 지역 환류 효과를 높이겠다는 구상이다.

해상교통 접근성 개선도 병행한다. 섬 관광 진입장벽으로 꼽히는 운임 부담을 낮추기 위해 일반인 여객선 반값 지원을 지속하고, 예약·결제 통합 모빌리티 플랫폼과 수요응답형 해상교통 체계를 단계적으로 도입한다.

콘텐츠 분야에서는 무인도 탐방 인프라, 요트 기반 아일랜드 호핑투어, 섬 테마 관광모델 등 차별화 상품을 개발한다. 홍보 전략으로는 통합 브랜드 구축과 ‘여수세계섬박람회’ 성공 개최를 통해 국제 인지도를 확대한다는 방침이다.

관광도로 연계 거점 조성도 추진된다. 국도77호선을 축으로 영광 백수해안과 목포구등대 등 선셋 명소를 조성하고, 연륙·연도교와 연계한 웰니스 섬 관광벨트를 구축해 권역 간 관광 흐름을 강화한다.

이번 계획은 공공 주도 개발에서 벗어나 민관 파트너십 기반 운영모델 확산에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 섬 관광 명소화 사업과 해양관광 벤처·스타트업 육성을 통해 일자리 창출과 지역소득 증대의 선순환 구조를 만들겠다는 목표다.

박영채 전남도 해양수산국장은 “바다와 섬은 전남의 최대 자산이자 미래 성장동력”이라며 “해양관광 활성화 계획을 차질 없이 추진해 전남을 세계인이 찾는 글로벌 해양관광 거점으로 도약시키겠다”고 말했다.

