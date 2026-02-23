김창열, 일본 입국 거부당했다…“독도 홍보대사라 보복조치”

사단법인 독도사랑운동본부 홍보대사로 활동해온 그룹 DJ DOC 멤버 김창열이 일본 시마네현에서 열리는 ‘다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 앞두고 일본 입국을 거부당해 논란이 일고 있다.

가수 김창열씨가 지난 19일 일본 요나고 공항에서 입국을 거부당했다. 연합뉴스·사단법인 독도사랑운동본부 인스타그램 캡처

23일 독도사랑운동본부에 따르면 김씨는 지난 19일 일본 요나고 공항에서 입국 심사를 받던 중 과거 음주운전 전력을 이유로 입국을 거부당했다. 김씨는 독도사랑운동본부 관계자와 일본을 찾아 다케시마의 날 행사 전 현지 분위기를 촬영하려 했으나, 입국 불가를 통보받고 도착 당일 한국으로 돌아왔다. 관계자 역시 입국을 거부당한 것으로 알려졌다.

독도사랑운동본부의 관계자는 “김창열 홍보대사는 1999년 음주운전 전력을 이유로 입국과 동시에 한국으로 퇴거당했다”며 “저는 5시간의 인터뷰와 짐 수색을 핑계로 억류당했지만 결국 독도 홍보 활동이라는 이유로 상륙을 불허당했다”고 설명했다.

이어 “평소 다른 일본공항 방문 시에도 문제가 없었지만 이번 입국 거부는 다케시마의 날을 맞이해 독도 인사의 방문을 막으려는 일본의 정치 보복이자 표적 심사”라며 “본부는 이런 비이성적인 보복 조치를 강력히 규탄한다. 이날 개최되는 다케시마의 날을 철폐해야 하며, 반드시 독도에 사죄해야 할 것”이라고 비판했다.

김씨 역시 일본 공항에서 입국 거부를 당한 게 맞는다고 밝혔다. 김씨는 “지난 19일 일본 요나고 공항에서 입국 심사를 받던 중 음주 운전 전력이 있다는 이유로 입국을 거부당했다”며 “지난해 개인적으로 일본을 찾았을 때도 문제없이 입국했었다”고 연합뉴스에 전했다.

일본 혼슈 서부 시마네현 마쓰에시에서 지난 22일 ‘다케시마의 날’ 행사가 열리고 있다. 도쿄 교도=연합뉴스

김씨는 “독도 관련 활동이 문제라는 설명은 듣지 못했고, 완강하게 ‘어떤 이유에서든 입국이 불가하다’는 입장만 반복했다”며 “정작 다케시마의 날 행사장에는 방문할 의도도 없었고, 무엇을 하겠다는 뜻도 아니었는데, 그쪽에서 우리를 표적으로 삼아 입국을 거부했다”고 말했다.

시마네현은 1905년 일방적으로 독도를 행정구역에 편입하는 공시를 한 뒤, 2006년부터 2월22일을 ‘다케시마의 날’로 정해 매년 기념행사를 열어왔다. 2013년 이후 13년 연속 다케시마의 날에 차관급인 정무관을 보냈던 일본 정부는 올해도 후루카와 나오키 내각부 정무관을 파견하며 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 반복하고 있다.

이와 관련 우리 외교부는 전날 발표한 대변인 성명에서 “이 행사를 즉각 폐지할 것을 다시 한번 엄중히 촉구한다”며 항의했다. 이어 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토”라며 “일본 정부는 독도에 대한 부당한 억지 주장을 즉각 중단하고 겸허한 자세로 역사를 직시해야 할 것”이라고 강조했다.

외교부는 전날 마쓰오 히로타카 주한 일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 초치해 항의의 뜻도 전달했다.

