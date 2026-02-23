태진아 이어 이재용도 콘서트 손절…전한길 반응은

한국사 강사 출신의 보수 유튜버 전한길이 주최하는 콘서트에 가수 태진아가 불참을 통보한 데 이어 아나운서 출신 이재용 아나운서도 같은 결정을 내렸다.

23일 연예계에 따르면, 태진아가 오는 3월2일 경기 고양 킨텍스에서 열리는 '3·1절 기념 자유 음악회'에 불참 뜻을 내비친 데 이어 이재용 전 아나운서도 같은 뜻을 전달했다.

이 전 아나운서는 문화일보와 통화에서 "제게 전화했던 주최사 대표에게 엄중 경고하고 '포스터를 빨리 내리라'고 했다"며 "정치적 행사에 참여할 생각은 없다"고 했다.

소프라노 정찬희도 소셜 미디어에 "이 공연에 출연을 안 하기로 해서 따로 아무 말씀 안 드리고 있었는데 연락 주시는 분들이 많아서 올려드린다. 저는 이 공연에 출연하지 않는다 구두로 3·1절 음악회 출연 부탁을 받아서 출연을 하기로 했는데 지금 올린 이 포스터를 이틀 전 지인분이 보내주셔서 알게 됐다"고 설명했다.

앞서 전한길 측은 태진아, 이 전 아나운서, 정찬희 등의 모습이 담긴 '3·1절 기념 자유 음악회' 포스터를 공개했다.

태진아 측은 이와 관련 "태진아는 그동안 숱한 정치권의 러브콜에 단 한 번도 응하지 않았고 앞으로도 정치적인 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다"며 "정확한 사실 확인도 없이 유튜브 방송으로 태진아의 사진을 허락 없이 사용한 ‘전한길 뉴스’에 대해서도 법적 대응을 준비 중에 있다"고 전했다.

태진아, 이 전 아나운서, 정찬희 외에도 가수 뱅크, 윤시내, 조장혁 등의 얼굴이 포스터에 들어있다.

전한길은 이날 자신의 유튜브 채널에 글을 올려 "태진아씨에 이어 이재용 아나운서도 자유 콘서트 출연 불가 통보를, 태진아 소속사 측에서는 행사업체가 아니라 저를 고발까지 (한다)"며 "다른 아티스트들도 전화도 받고, 다들 부담이 너무나 클 것"이라고 했다.

이어 "연예인들이 무슨 잘못이 있겠냐. 이렇게 공연도 정치색에 따라 눈치를 봐야 하는 이재명 정권 치하의 이 현실이 서글플 뿐"이라고 했다.

하지만, 전한길의 글에 누리꾼들은 "연예인들이 주최 측에 속아서 3·1절 행사인 줄 알고 섭외에 응한 것임에도 이를 정치적으로 몰아가는 건 오히려 전한길 측" 등이라고 반응하고 있다.

<뉴시스>

