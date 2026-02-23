함양 마천면 산불 사흘째 확산…일출 뒤 주불 잡기 돌입

경남 함양군 마천면에서 발생한 산불이 사흘째 이어지는 가운데 산림 당국이 일출과 동시에 헬기 수십 대를 투입해 본격적인 주불 잡기에 나섰다.

밤샘 진화 중인 함양 산불. 연합뉴스(산림청 제공)

특히 산불영향 구역만 190㏊에 달하는 올해 첫 대형 산불로 산림·소방당국이 진화 역량을 결집하고 있다.

산림청 중앙사고수습본부는 23일 새벽 5시 기준 산불영향구역은 189ha이며, 화선 길이는 8.26km로 이 중 2.64km가 진화 완료되어 진화율 32%이다고 밝혔다.

지난 21일 오후 9시 14분쯤 경남 함양군 마천면 창원리 산23-2 일원에서 발생한 산불에 대해, 확산 우려에 따라 22일 오후 10시 30분 기준 '산불 확산 대응 2단계'를 발령한데 이어 가용가능한 진화자원을 총동원해 대응하고 있다.

현재 현장에는 평균풍속 0.6㎧, 순간풍속1.2㎧로 바람이 불고 있고, 급경사 지형의 악조건으로 야간진화작업에 어려움을 겪고 있다.

소방당국은 진화차량 105대, 진화인력 603명 등 가용가능한 진화자원을 총동원해 진화에 총력을 기울이고 있으며, 날이 밝으면 헬기 51대를 현장에 순차적으로 투입할 예정이다.

또 기상 여건과 지형 특성을 종합적으로 고려해 주민 안전 확보를 최우선으로 대응하고 있으며, 추가 확산 가능성에 대비해 산불 대응 단계를 유지하고 있다.

이번 산불로 인근 마을 주민 164여명은 유림어울림체육관과 마을회관 등으로 대피했다.

산림청 중앙사고수습본부와 경상남도는 “산불이 조기에 진화될 수 있도록 주불진화 완료시까지 가용가능한 인력과 장비를 총동원해 총력 대응하겠다”고 밝혔다.

한편 산림청은 23일 오전 9시 경남 함양 산불현장지휘본부에서 산불진화 상황과 진화계획에 대해 산림청장 직무대리(산림청 차장)가 브리핑을 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지