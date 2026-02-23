한혜진, 코인 사기 해킹에 '86만 유튜브' 채널 날아갔다

모델 겸 방송인 한혜진이 유튜브 해킹 피해를 입었던 당시 심경을 고백했다.

한혜진은 22일 방송한 SBS TV 예능물 '미운 우리 새끼'('미우새')에서 화이트 해커 박세준과 이야기를 나누다가 이렇게 밝혔다.

한혜진은 작년 11월 자신의 유튜브 채널이 삭제되는 사건을 겪었다. 해당 계정은 해킹 당해 코인 관련 라이브 영상이 송출됐다.

이로 인해 플랫폼 가이드 위반으로 채널이 통째로 삭제됐다. 86만 명의 구독자를 순식간에 잃은 것이다.

한혜진은 "피해가 너무 즉각적인 피해였다. 당장 눈앞에서 채널이 삭제되는 것을 지켜봐야 했다"고 황당해했다.

이어 "정말 눈앞이 캄캄했다. 내가 뭘 할 수가 없어서 황망했다. 당한 다음에 피해를 복구하는 건 너무나도 큰 스트레스와 너무 많은 시간과 노력이 든다"고 돌아봤다.

한혜진은 이후 3일 만에 채널을 복구했다.

박세준은 "개인 정보가 털리면 2차, 3차 피해가 생기기 쉽다"고 짚었다.

