교복업계 “10년간 6만원 올랐는데…”

정부가 치솟는 교복 가격을 잡겠다고 소매를 걷어붙이자 교복업계는 “10년간 교복값은 평균 6만원가량 오르는 데 그쳐 물가상승률을 밑도는 수준”이라며 억울함을 호소하고 나섰다.



교복업계는 ‘교복 구매비가 60만원에 육박한다’는 최근 지적에 대해 22일 “교복 가격은 정부와 교육청이 정한 상한가와 학교 주관 최저가 입찰 구조로 운영되고 있다”며 가격 논란의 책임을 업계로 돌리는 것은 사실과 맞지 않는다고 선을 그었다.

교육 당국이 전국 학교를 상대로 교복비 전수조사에 착수하기로 했다.

2015년 이후 교복은 학교 주관 구매 제도로 전환돼 교육부와 17개 시·도 교육청 교복협의회가 매년 물가상승 전망치 등을 고려해 다음 학년도 교복 상한가를 함께 정한다. 각 학교에서는 그 이하 가격으로 최저가 입찰을 진행한다.



교복 상한가는 2015년 학교 주관 구매 제도 도입 당시 28만2000원으로 정해진 뒤 현재 34만4000원 수준이다. 올해는 인상이 이뤄지지 않았다. 약 10년간 교복 상한가 상승률은 22%에 그쳤으나 같은 기간 최저임금은 시간당 5580원에서 2026년 1만320원으로 84.9% 올랐다.



업계 관계자는 “학교와 업체가 해당 가격으로 계약을 체결하는 구조여서 업체가 교복 가격을 자의적으로 조정할 수 없다”며 “오히려 학생복 완성을 위한 봉제 인력 인건비와 물가상승 폭을 고려하면 교복 상한가 인상률은 이를 크게 밑도는 수준”이라고 주장했다. 아울러 일부에서 거론되는 60만원대 교복 가격 역시 “동복·하복 외에 체육복과 생활복, 넥타이, 셔츠 등 추가 품목을 함께 구매할 경우에 해당하는 금액”이라고 했다. 실제 학교알리미 공시 정보를 보면 지난해 동복 학교주관구매 평균 금액은 전국 기준 22만858원이고, 하복 학교주관구매 평균 금액은 9만8326원이다.

