절연 대신 ‘尹어게인’ 택한 張… “상황 인식 참담” “당 떠나라”

국민의힘 장동혁 대표가 사실상 윤석열 전 대통령과의 절연 요구를 거부하면서 당내 갈등이 심화하고 있다. 그동안 외연 확장과 노선 전환을 요구해 온 소장파와 중진들을 중심으로 ‘장 대표 사퇴’ 요구까지 나왔다. 당 안팎 혼란이 거세질 전망이다.



장 대표를 향한 비판 수위가 높아지는 것은 장 대표의 20일 기자회견에서 비롯됐다. 장 대표는 윤 전 대통령의 내란죄 1심 무기징역 선고를 놓고 “국민의힘은 줄곧 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장을 분명히 해왔다”며 “1심 판결은 이러한 주장을 뒤집을 충분한 근거와 설명을 내놓지 못했다”고 말했다.

굳은 표정으로 이동 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 22일 서울 여의도 국회에서 비공개 최고위원회의 참석을 위해 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

내란죄 1심 선고에 대한 장 대표의 비판적 언급에 당장 오세훈 서울시장이 “깊은 우려를 금할 수 없다. 국민의힘은 특정 개인의 정치적 노선 위에 세워진 정당이 아니다”고 했고, 당내 소장파 모임인 ‘대안과 미래’ 간사인 이성권 의원도 20일 “장 대표의 상황 인식이 놀랍고 참담하다”며 “장 대표는 ‘국민과의 전쟁을 선포한 것이나 다름없다”고 질타했다. 윤 전 대통령 탄핵에 앞장서 반대해온 5선 윤상현 의원은 22일 사회관계망서비스(SNS)에 “국민의힘이 대안 정당이 되지 못한 채 사분오열의 모습으로 국민께 더 큰 실망을 드리고 있는 현실에 죄송하고 통탄스럽다”고 밝혔다. 이어 “우리 안에 남아 있는 이익집단과 뺄셈 정치의 DNA를 완전히 깨뜨려야 한다”며 당의 변화와 혁신을 요구했다.



장 대표 탈당 요구까지 촉발됐다. 6선 조경태 의원은 SNS에 “보수를 말아먹은 내란수괴 윤석열, 그 끈을 끊지 못하고 당을 벼랑 끝으로 몰아가는 장동혁”이라며 “당과 국민의 이름으로 심판한다. 장동혁은 더 이상 정통보수 국민의힘을 망치지 말고 당을 떠나라”고 직설적으로 요구했다. 전·현직 당협위원장 25명은 장 대표를 향해 “더 이상 당을 민심 이반의 늪으로 밀어 넣지 말라”며 대표직 사퇴를 공식 요구했다. 성명에는 국민의힘에서 제명된 김종혁 전 최고위원, 함경우 전 조직부총장 등 25명이 이름을 올렸다.



이런 당내 흐름에 대한 반발 기류도 생겨났다. 당의 내홍이 장기전으로 가고 있다는 신호다. 국민의힘 원외당협위원장 협의회는 이날 입장문을 통해 “장 대표의 정당성을 흔드는 모든 행위를 즉각 중단하라”며 “당협위원장직을 버렸거나 제명으로 자격이 없는 사람은 당원들을 모욕하지 말고 즉시 당을 떠나라”고 밝혔다. 협의회는 “당협 현장을 버리고 도망쳐놓고, 방송에 나가선 당의 이름을 팔며 돈벌이를 하거나 따뜻한 양지만 좇으며 희생이라고는 한 번도 해본 적 없는 인사들”이라고 비판했다. 그러면서 “당협위원장직을 버렸거나 제명으로 자격이 없는 사람은 당원을 모욕하지 말고 즉시 당을 떠나라”고 덧붙였다. 이날 성명에는 조광한 최고위원을 비롯해 71명이 이름을 올렸다.

22일 서울 여의도 중앙당사에 당명개정과 관련해 '국민의힘' 로고를 지운 옥외광고물이 설치돼 있다. 뉴스1

당 지도부는 지방선거 체제 전환에 집중하려는 모습이다. 국민의힘은 이날 오후 국회에서 비공개 최고위원회의를 열고 새 당명을 논의했다. 국민의힘 브랜드전략 태스크포스(TF)는 당명 후보를 ‘미래연대’와 ‘미래를여는공화당’ 2개로 추린 상태다. 새 당명은 최고위와 의원총회를 거친 뒤 당원 선호도 조사를 통해 최종 결정될 것으로 보인다.



다만 TF가 제시한 두 후보 외에 다른 당명이 채택될 가능성도 있다. 최보윤 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “국민의 마음을 얻고, 당의 가치를 담는 이름이 가장 중요하다”며 “의원총회에서 새로운 제안이 나오면 (최고위 안건과 함께) 두 개를 올릴 수도 있지 않나. 유연하게 보고 있다”고 밝혔다.



국민의힘은 지방선거를 앞두고 ‘물갈이 공천’을 예고하고 있다. 국민의힘 이정현 공천관리위원장은 이날 SNS에 “현직이라고 자동 통과는 안 된다”며 “지지율, 직무평가, 주민 신뢰가 기준 미달이면 용기 있게 교체해야 한다”고 밝혔다.

