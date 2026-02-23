“청년 시각장애인들에 ‘동병상련’ 유도 재능 기부” [차 한잔 나누며]

“20∼30대 시각장애인 청년들에게 유도를 가르치면서 삶에 새 희망을 찾도록 동기부여를 한 게 가장 큰 보람입니다.”

권투 세계 챔피언을 꿈꾸다 질병으로 시각장애 1등급을 받은 한 시각장애인이 무도인으로서 제2의 인생은 물론 활발한 장애인 지원 활동을 펼치고 있다. 최근 경북 포항시에 있는 경북시각장애인복지관에서 만난 김일근(59) 경북시각장애인복지관 관장은 주변 사람들에게 ‘오뚝이 관장님’으로 통한다.

김일근 경북시각장애인복지관 관장은 “장애는 약간 불편할 뿐 삶을 포기할 만할 정도의 것은 아닌 만큼 강한 의지를 갖고 생활하면 밝은 미래가 어느덧 본인 앞에 다가와 있을 것”이라고 말한다.

유도로 ‘전향(?)’해 국내외 장애인 유도 대회를 휩쓸었던 김 관장은 선수 은퇴 후엔 장애인체육회 결성, 복지관장, 장학사업 등으로 여전히 활발한 대외 활동을 벌이고 있다.

김 관장은 고등학교 때까지 권투 세계챔피언을 꿈꿨던 평범한 학생이었다. 그런데 과도한 체중조절 등으로 베체트병에 걸려 양 눈이 보이지 않는 시각장애인 판정을 받고 큰 실의에 빠졌다.

하지만 그는 이에 굴하지 않고 혹독한 자활 끝에 세계적인 유도선수로 거듭났다. 1996년 미국 애틀랜타 장애인올림픽대회에서 동메달을, 1998년 태국 방콕 장애인아시안게임서 은메달을, 2002년 부산 장애인아시안게임에서 동메달을 획득했다.

현역 선수생활을 관둔 뒤엔 시각장애인들에게 재능기부를 하기로 결심했다. 그는 코치 겸 선배로서 사회복지법인 우리 공동체에서 운영하는 장애인 공동생활 가정의 시설장으로 재직 중 시각장애로 실의에 빠져 있는 20∼30대 청년들에게 유도를 가르치기 시작했다.

김 관장이 가르친 제자들이 국내외 장애인 대회에서 두각을 나타내면서 시각장애인 유도가 한 차원 더 발전하는 계기가 됐다.

김 관장은 주변 청년들 지원을 넘어 체계적인 장애인 지원에도 기여했다는 평가를 받는다. (사)경북시각장애인연합회, 경북시각장애인스포츠연맹, 포항시장애인체육회 활성화와 창립 등에 결정적 역할을 하면서다.

김 관장은 “포항시장애인체육회 창립 운동 초반 ‘예산 부족’이라는 지자체 반대와 지역사회의 무관심, 그리고 일부 장애인단체의 사익 추구 때문에 몇 번이나 실패를 거듭했다”며 “장애인체육회 결성에 따라 포항시의 장애인들의 생활체육은 물론 엘리트 체육까지 포괄적이고 체계적으로 지원할 수 있게 됐다”고 활짝 웃었다.

김 관장은 시각장애인의 교육과 취업 및 장애인 인식 개선에도 힘쓰고 있다.

그는 시각장애인 권익의 대변자로서, 그리고 장애 당사자로서 장애인복지를 위한 더 큰 뜻을 펴기 위해 2010년 포항 선린대학교 사회복지학과로 진학했다.

사회복지법인 우리 공동체가 운영하던 시설의 시설장으로 재직 중이었던 그는 실명으로 실의에 빠져 있던 청년 시각장애인 5명의 재활을 위해 백방으로 뛰어다니다 대학 진학의 필요성을 느끼던 중 이들과 함께 포항선린대에 입학한 것이다.

함께 공부했던 시각장애 학생들은 모두 사회복지사 자격증을 취득해 이 중 일부는 운동으로 자신의 진로를 선택했고, 또 일부는 사회복지사로서 취업을 한 상황이다.

김 관장은 “시각장애인들의 직업은 과거에도 또 현재에도 대표적인 게 안마업이긴 하지만 퇴폐업이라는 사회인식이 확산되면서 갈수록 시각장애인들이 안마사로서 일할 수 있는 기회가 줄어든 것이 현실”이라고 전했다.

그는 “무엇보다 단지 시각의 장애로 일할 수 있는 능력과 욕구가 충분함에도 불구하고 보이지 않기 때문에 아무것도 할 수 없을 것이라는 사회적 편견과 선입견은 시각장애인을 더욱 위축되게 하고 있다”고 강조했다.

김 관장은 장애 아동 및 장애 가정의 자녀를 위한 장학사업도 적극 추진하고 있다. 그는 경북시각장애인연합회의 회장으로 선출된 2012년 이후부터 시각장애 아동 및 시각장애 가정의 자녀를 위한 장학사업을 이어오고 있다. 지난해까지 14년간 204명에게 장학금을 전달했다.

김 관장은 “저도 시각장애 판정을 받았을 당시 너무나 큰 충격으로 다가와 한때 삶을 포기하고 싶었지만 이를 운동을 통해 극복한 경험이 있다”며 “장애는 약간 불편할 뿐 삶을 포기할 만할 정도의 것은 아닌 만큼 강한 의지를 갖고 생활하면 밝은 미래가 어느덧 본인의 앞으로 다가와 있을 것”이라고 말했다.

