[이코노 브리핑] ‘찾아가는 KB스타터스 설명회’ 개최 외

‘찾아가는 KB스타터스 설명회’ 개최

KB금융그룹이 지난 20일 서울대학교를 시작으로 ‘찾아가는 KB스타터스 설명회’를 순차적으로 개최한다고 22일 밝혔다. KB스타터스는 2015년 시작된 금융권 최초 스타트업 육성 프로그램으로, 이번 설명회는 정부·금융당국이 추진하는 청년 창업 활성화 정책에 발맞춰 청년 인재들을 직접 발굴하고 이들의 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

삼성 보험계열사 순익 동반 ‘2조 클럽’

삼성 보험계열사가 나란히 2년 연속 ‘2조 클럽’에 올랐다. 22일 금융권에 따르면 삼성생명의 지난해 연결 기준 당기순이익은 전년 대비 약 9.3% 증가한 2조3028억원으로 역대 최대를 기록했다. 삼성화재는 지배주주 순이익 2조183억원을 기록했다. 전년 대비 2.7% 감소했지만, 업황이 전반적으로 악화한 상황을 고려하면 실적 방어에 성공했다는 평가를 받는다. 두 회사의 합산 순이익은 4조3211억원으로, 주요 금융지주사와 비슷한 규모다.

국세청, 유튜버 16개 업자 세무조사

국세청은 거짓 정보를 유통하며 탈세를 일삼아 온 유튜버에 대해 세무조사에 착수했다고 22일 밝혔다. 조사대상은 △타인에 대한 비방과 조롱을 전업으로 하는 악성 사이버 레커 3곳 △투기·탈세 심리를 부추겨 시장을 교란하는 부동산·세무 분야 유튜버 7곳 △허위·부적절 콘텐츠를 유포하는 유튜버 6곳 등 16개 업자다. 이들은 수입금액을 분산하거나 거짓 세금계산서 발급, 부당 세액감면 등 다양한 수법을 동원해 납세의무를 회피한 것으로 나타났다.

