KB 올카드 리뉴얼… 조건 없이 할인 혜택 [재테크 특집]

KB국민카드가 기존 ‘KB국민 위시 올(WE:SH All) 카드’를 ‘KB 올(ALL) 카드’로 리뉴얼 출시하고 대표 상품으로 전면에 선보였다고 22일 밝혔다.



‘KB ALL 카드’는 KB국민카드의 신규 상품 브랜드 체계 ‘올·유·니드(ALL·YOU·NEED)’ 가운데 ‘ALL’ 영역을 대표하는 상품이다. 고객이 어디서나 쉽고 간편하게 사용할 수 있는 할인 혜택을 중심으로 설계됐다.

‘KB국민 위시 올(WE:SH All) 카드’를 리뉴얼해 출시한 ‘KB 올(ALL) 카드’. KB국민카드 제공

이번 리뉴얼은 카드의 역할과 정체성을 보다 직관적으로 전달하기 위해 카드명과 디자인을 변경하면서도, 기존 상품의 핵심 혜택과 경쟁력은 유지한 것이 특징이다.



KB ALL 카드는 전월 이용실적 조건이나 할인 한도 없이 국내 가맹점에서 1% 할인 혜택을 제공해, 소비 패턴과 관계없이 지속적인 할인 혜택을 받을 수 있다. 특히 해외 가맹점에서는 2% 할인 혜택을 제공하며, 월 최대 4만원까지 할인 적용이 가능해 국내외를 구분하지 않고 활용할 수 있다.



또한 전월 실적 충족 시에는 자동납부 이용 고객을 대상으로 쇼핑 멤버십, 온라인동영상서비스(OTT), 이동통신요금 등 생활 밀착형 영역에서 추가 할인 혜택을 제공해 일상 전반에서의 활용도를 높였다. 연회비는 2만원, 모바일 단독카드로 발급 시 1만4000원이다.



한편 KB국민카드는 최근 ‘올 유 니드(ALL YOU NEED)’ 광고 캠페인의 상품편 광고 영상 세 편을 공식 유튜브 채널에 공개했다. 국내 가맹점뿐 아니라 해외에서도 할인을 제공하는 점이 특징인 KB ALL 카드를 포함해 카드 세 종의 혜택이 광고를 통해 소개됐다.

