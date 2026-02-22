예비퇴직자 위한 ‘은퇴종합 솔루션’ 무료 제공 [재테크 특집]

급변하는 자본시장… 똑똑한 투자·관리 필요

길어진 기대수명과 급변하는 자본시장 패러다임 속에서 생애 주기별 맞춤형 자산 관리와 꼼꼼한 위험 대비가 중요해졌다. 투자 시장에서는 시장 금리 대비 경쟁력 있는 수익을 제공하는 발행어음과 종합투자계좌(IMA) 같은 안정형 상품이 새로운 투자처로 각광받고 있다. 든든한 노후를 위해 인공지능(AI) 로보어드바이저와 전문가의 가이드를 활용해 퇴직연금을 체계적으로 관리하는 전략도 필수다. 초고령화 시대에 발맞춰 보험업계는 치매 검사비 지원, 만성질환 기기 제공 등 단순 보장을 넘어 예방과 치료를 아우르는 통합 건강관리 상품으로 진화하고 있다. 아울러 전월 실적 조건 없는 무제한 할인 혜택을 담은 신용카드나 20대 전용 맞춤형 멤버십을 챙겨 똑똑한 소비 생활을 누리는 것도 현명한 재테크 요령이다.

퇴직연금 고객의 은퇴 준비를 돕기 위해 ‘퇴직연금 시크릿 가이드’를 발간한 삼성생명. 삼성생명 제공

삼성생명은 퇴직연금 고객에게 자산관리, 절세, 투자 원칙 등 은퇴 설계 전반에 걸쳐 종합적인 솔루션을 제공하는 ‘퇴직연금 시크릿 가이드’를 발간했다고 22일 밝혔다.



‘퇴직연금 시크릿 가이드’에는 복잡한 은퇴 준비 과정을 쉽고 친근하게 풀어주는 ‘삼성생명 연금사업부 김 부장’이라는 가상의 화자가 등장한다. 김 부장은 국내 퇴직연금 시장 태동기부터 현장을 지켜온 인물이다. 30년간 수많은 직장인을 만나며 축적한 상담 경험과 사례를 바탕으로 ‘풍요로운 은퇴’를 위한 구체적인 실행 전략을 제시한다.

삼성생명은 예비 퇴직자들이 실전 지침서로 활용할 수 있도록 가이드북을 기초편, 세무편, 실전편으로 나눠 체계적으로 구성했다. 각 챕터에는 △퇴직금 수령의 기초와 절차 △복잡한 퇴직소득세 계산과 절세 전략 △퇴직 후 세금 신고 및 종합소득세정리 △개인형퇴직연금(IRP) 활용법과 투자 포트폴리오 구성 등 퇴직 전후 반드시 챙겨야 할 핵심 내용을 담았다.



특히 수익률을 높이기 위한 디폴트옵션(사전지정운용제도) 전략과 원리금보장형·원리금비보장형 상품을 균형 있게 조합하는 포트폴리오 구성법을 별도 챕터로 편성했다. 중도 퇴사자 정산, 창업 및 재취업 시 세금 신고 등 실제로 맞닥뜨리는 이슈도 시나리오별로 정리해 활용도를 높였다. ‘퇴직연금 시크릿 가이드’는 삼성생명 퇴직연금 대면 상담 고객에게 무료로 제공된다.



삼성생명 관계자는 “퇴직연금 전문가들이 오랜 기간 쌓아온 지식과 경험을 집약해 가이드북에 담았다”며 “같은 시대를 살아가는 예비 퇴직자의 마음까지 함께 담아낸 만큼 고객이 인생 2막을 설계하는 데 든든한 길잡이가 되길 기대한다”고 말했다.



삼성생명은 매년 확대되는 퇴직연금 시장에 발맞춰 상품 운용 및 서비스 역량을 강화하고 있다. 지난해 4분기 기준 확정기여형(DC)·IRP 퇴직연금 1년 수익률에서 원리금보장·비보장형 전 부문에 걸쳐 퇴직연금 상위 10개 사업자 중 1위를 기록하며 운용 성과를 입증했다. 또한 전담 조직의 서비스 품질을 인정받아 고용노동부 주관 퇴직연금사업자 평가에서 보험업권 우수사업자로 선정됐다.



삼성생명은 온·오프라인 전문가 상담을 통해 고객별 투자 성향에 적합한 상품을 제안하고 안정적인 수익률 관리에 노력하고 있다. 낮은 운용보수로 장기 투자의 효과를 높일 수 있는 퇴직연금 전용 펀드를 선보이는 등 상품 경쟁력을 강화하고 있다. 지난해 5월에는 국내 투자자들의 특성을 반영한 생애주기 자산배분 프로그램을 활용해 은퇴 시점에 맞춰 글로벌 대표 자산 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하는 ‘실속 있는 타깃데이트펀드(TDF)’ 시리즈를 출시했다.

