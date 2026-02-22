中 전문가들, 美 대법원 관세판결에 “트럼프 협상력 약화할 것”

미국 연방대법원이 도널드 트럼프 행정부의 상호관세에 제동을 거는 판결을 내리며 다음달 31일 방중을 앞둔 트럼프 대통령의 협상력이 약화할 수 있다는 전망이 중국에서 나왔다.

22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 스인훙 중국인민대 교수는 “미국 대법원 판결이 당연히 중국에 대한 트럼프 대통령의 무역 레버리지(협상력)를 약화시켰다”고 말했다. 그는 그러면서도 이런 상황이 자동으로 향후 미·중 정상회담에서 중국의 우위로 연결되는 것은 아니라며 트럼프 대통령의 거래주의적 접근법을 고려하면 중국 역시 트럼프 대통령 입장에서 ‘성공적 스토리’로 내세울 수 있도록 일부 양보를 할 능력과 의지를 갖춰야 한다고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

그는 다만 중국은 현재 트럼프 대통령 측에 상당한 정도의 양보를 제시할 재정적·지정학적 여유는 없을 것으로 봤다. 중국 국내 재정 상황이 점차 악화 중인 데다 러시아 등 국가들과 유지해온 협력 관계가 대미 협상에서 제약으로 작용하기 때문에 애초에 경제적으로나 정치적으로나 미국에 내줄 수 있는 것이 많지 않다는 것이다.

다른 중화권 학자들도 트럼프 행정부의 협상력이 약해질 것으로 전망했다. 익명을 요구한 베이징의 한 정치학자는 SCMP에 “법원이 관세를 무효화할 수 있게 되면서 트럼프의 레버리지는 사라졌고 중국 방문 중에 허를 찔린 것”이라고 짚었다. 그는 “중국은 이런 전개 과정을 다소 즐겁게 지켜보고 있다”며 “트럼프가 약해지면서 중국은 준비했던 것보다 더 적은 양보를 제시할 수 있다”고 덧붙였다.

우신보 상하이 푸단대학 국제문제연구원장은 싱가포르 연합조보 인터뷰에서 미국 대법원 판결이 중국을 더 유리한 위치에 놨다며 중국이 올해 말 미국 중간선거를 앞두고 ‘대두 수입’ 카드를 쥐고 있다는 점에 주목했다. 우 원장은 미국이 고율 관세로 압박하자 중국이 미국산 대두의 대량 구매에 동의했는데, 이제 미국의 관세 인상이 불법이 되면서 중국이 미국산 대두를 계속 수입할 경우 미국이 다른 분야에서 양보해야 할 것이라고 내다봤다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. 로이터연합뉴스

반면 뤄밍후이 싱가포르 난양공대 교수는 중국은 이번 대법원 판결로 트럼프 행정부의 입지가 약화할 것이라고 생각하겠지만, 미·중 양국이 상호 대응 방식을 바꾸지는 않을 것이라고 했다. 뤄 교수는 이런 상황에서도 트럼프 대통령의 방중은 무역 전쟁 휴전 협정 등 모종의 긍정적인 결과를 도출할 것이라고 본다며 중국이 일부 전술적 우위를 점하겠지만 미·중 무역 협상이 대만 무기 판매 등에 직접 영향을 미치지는 않을 것이라고 주장했다.

앞서 미국 연방대법원은 지난 20일(현지시간) 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따른 트럼프 대통령의 상호관세 및 멕시코, 캐나다, 중국 등에 대한 ‘펜타닐 관세’ 부과가 위법이라고 최종 판결했다. 이에 따라 트럼프 대통령이 미국의 무역적자를 이유로 중국을 비롯한 전 세계 무역상대국에 부과한 10%의 기본관세와 국가별로 차등세율을 더해서 매긴 상호관세가 무효화됐고, 중국에 적용하던 10% 상호관세와 펜타닐 관련 10% 관세가 사라지며 중국은 상당한 관세율 인하 효과를 얻게 됐다.

이번 판결은 트럼프 대통령의 다음달 방중 소식과 같은 날 나왔다. 미 백악관 당국자는 트럼프 대통령이 3월31일부터 4월2일까지 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 만날 것이라고 밝혔다.

