서울시 “6·27 대출 규제 이후 청년·신혼부부 자금 부담 최대 1억 늘어” [주말, 특별시]

정부의 6·27 대출 규제 이후 무주택 청년 가구는 평균 6000만원, 신혼부부 가구는 평균 1억원의 추가 자금을 마련해야 하는 상황에 놓였다는 분석이 나왔다.

서울시는 22일 ‘2024 서울시 주거실태조사’를 활용해 대출 규제가 주거 안정이 필요한 무주택 실수요 가구에 미치는 영향을 분석한 결과를 발표했다. 그 결과 시는 자산 대비 높은 매매가격과 대출 축소가 자가 진입 시점을 늦추고 주거 사다리 형성을 지연시키는 요인으로 작용할 수 있다고 지적했다.

서울 남산 N서울타워에서 바라본 아파트 밀집 지역의 모습. 사진은 기사 내용과 무관. 연합뉴스

서울 전체 415만 가구 가운데 무주택 가구는 216만 가구다. 이 중 76%인 165만 가구가 내 집 마련이 필요하다고 답했다. 청년 실수요 가구는 89만 가구, 신혼부부는 21만 가구로 집계됐다. 청년의 88%, 신혼부부의 86.6%는 주택 구입 이유로 주거 안정을 꼽았다.

무주택 실수요 가구의 연평균 소득은 4226만원, 평균 자산은 1억8000만원이다. 청년 가구는 연평균 소득 4062만원, 평균 자산 약 1억5000만원이며 부채 보유 가구 평균 부채는 1억원 수준으로 나타났다. 신혼부부는 연평균 소득 6493만원, 평균 자산 3억3000만원으로 파악됐다.

5년 내 이사를 계획한 가구 가운데 47.1%는 아파트 이동을 희망했다. 그러나 서울 아파트 평균 매매가는 권역별 8억6000만~20억8000만원으로 자산 대비 격차가 컸다.

대출 규제 강화 이후 대출 가능액 감소 폭도 높았다. 시는 6·27 대출 규제 이후 청년 가구와 신혼부부 대출 가능 금액이 각각 평균 6000만원, 1억원이 줄었다고 밝혔다. 이는 청년 평균 자산의 약 40%, 신혼부부 자산의 약 30%에 해당한다.

정종대 시 부동산정책개발센터장은 “실거주 목적의 청년, 신혼부부의 주택 구매 기회를 확대하려면 신용 보강 등 추가적 지원이 필요하다는 사실을 확인했다”며 “임차 가구는 민간·공공 임대 공급을 통한 안정적 거주 기반을 강화하는 등 다층적인 대응이 필요할 것”이라고 말했다.

