케이윌, 비만 치료제와 1일 1식 병행… "두 달 만에 14kg 감량 성공"

위고비의 효과를 식욕으로 이겨낸 케이윌이 2달만에 14kg를 감량해 화제다. 유튜브 채널 '형수는 케이윌' 영상 캡처

가수 케이윌이 두 달만에 14kg을 감량한 비결을 공개했다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’에는 ‘설 연휴 급찐급빠 하고 싶은 사람들이 보면 좋을 영상’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 케이윌은 “가장 많이 쪘을 때 대비 14kg이 빠졌다. 지금은 3kg 정도가 다시 쪄서 11kg 감량한 상태다”라며 현재 몸 상태를 말했다.

위고비를 투여했지만 거의 효과를 보지 못한 케이윌. 유튜브 채널 '형수는 케이윌' 영상 캡처

케이윌은 비만 치료제인 ‘위고비’와 ‘마운자로’를 사용했음을 솔직하게 밝혔다. 위고비를 투여했을 때는 “넉 달 동안 4kg 정도가 빠졌지만 한 달에 1kg이 빠진 것이면 거의 효과가 없었다고 보는 게 맞다”며 “그리고 술맛만 없게 해줬는데 약을 끊으니 어처구니없게도 요요가 와서 91kg까지 체중이 늘었다”고 밝혔다.

위고비를 투여할 때에도 식욕이 크게 떨어지는 느낌은 없었다는 케이윌은 마운자로에 식단과 운동을 병행하며 두 달 만에 14kg 감량에 성공했다고 전했다.

자신에게 가장 적절한 체중은 76kg이라고 밝힌 케이윌은 “마운자로를 투여할 때는 이전과는 다른 태도로 임했다. 위고비 때는 ‘얘가 빼주겠지’라는 막연한 기대가 있었지만, 마운자로를 할 때는 강한 의지가 있었다”며 “첫날 아무것도 안 먹었더니 3kg이 빠졌고 그때부터 두 달 만에 14kg을 감량한 것”이라고 밝혔다.

마운자로 투여와 함께 철저한 식단, 운동으로 두 달만에 14kg 감량에 성공한 케이윌. 유튜브 채널 '형수는 케이윌' 영상 캡처

그러면서 케이윌은 “보조제는 어디까지나 보조제일 뿐”이라며 약물에만 의존하지 말 것을 강조했다. 체중 감량에 가장 큰 영향을 끼친 것은 하루 한 끼만 제대로 먹는 ‘1일 1식’과 ‘고강도 운동’을 꼽았다.

그는 “운동은 퍼스널 트레이닝을 받았다. ‘천국의 계단’을 30분을 하고, 1분을 뛰고 1분을 걷는 인터벌 러닝을 각각 30분씩 꾸준히 진행했다”고 전했다.

또 “운동만 하지 말고 식단을 꼭 병행해야 하고, 유산소 운동만 하면 나중에 유산소 운동을 중단했을 때 다시 살이 찐다. 반드시 근력 운동을 병행하면서 근육량을 늘려야 한다”고 강조했다.

케이윌은 “다이어트는 확신과 의지의 문제인 것 같다”며 “이번에는 마음이 달랐기 때문에 성공한 것 같다. 이제는 잘 유지해보겠다”고 다짐했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지