“잠깐 외출했는데 눈이 따끔” 전국 덮친 황사…일부 지역은 ‘흙비’ 주의

일요일인 22일 황사가 전국 곳곳을 뒤덮고 있는 가운데, 일부 지역에선 비까지 내리며 ‘흙비’가 될 것으로 보인다. 이번 황사는 내일까지 계속될 전망이다.

서울 중구 세종대로의 전광판에 초미세먼지 농도가 '매우나쁨'으로 게시돼 있다. 뉴시스

22일 기상청에 따르면 이날 오전 11시 기준 서울 등 수도권을 중심으로 황사가 관측되고 있다. 전날 고비사막과 내몽골고원에서 나타난 황사가 북서풍에 실려 한반도로 유입된 영향으로 풀이된다.

황사는 북서풍을 타고 남동진하면서 전국을 휩쓸겠다. 국립환경과학원은 수도권·강원영서·충남의 경우 늦은 오전부터 이른 오후까지, 강원영동·대전·세종·충북·호남은 오후 동안, 영남과 제주는 늦은 오후부터 밤까지 미세먼지가 매우 나쁨 수준으로 짙겠다고 밝혔다.

미세먼지 농도가 매우 나쁨 수준에 이르기 전과 후로 3시간 정도는 나쁨(81∼150㎍/㎥) 수준일 것이라고 부연했다.

이날 낮까지 강원내륙·산지와 충북·경북중부·경북북부(동해안 제외)에는 비, 충남·호남·대구·경북남부·경남북서내륙에는 빗방울이 떨어질 것으로 예보된 상태인데 비에 황사가 섞여 내릴 수 있으니 주의해야 한다.

이번 황사는 23일까지 국내에 영향을 줄 것으로 보인다. 23일 오전엔 수도권과 강원, 낮 동안 충청에서 미세먼지 농도가 매우 나쁨 수준으로 짙을 것으로 전망된다.

