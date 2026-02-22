‘육천피’ 기대감에 증시로 머니무브…예금 회전율 10년來 최고

지난해 말 은행 요구불예금 회전율이 10년 만에 최고치를 기록했다. 코스피가 연일 사상 최고치를 경신하면서 은행에 머물던 자금이 증시 등으로 대거 이동한 영향으로 풀이된다. 코스피 7000선 돌파에 대한 기대감이 확산하면서 앞으로도 이 같은 ‘머니무브’ 현상은 더욱 빨라질 전망이다.

22일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난해 12월 예금은행의 요구불예금 회전율은 23.6회를 기록했다. 이는 기준금리가 사상 처음 1%대에 진입했던 2015년 12월(24.6회) 이후 10년 만에 가장 높은 수준이다.

지난 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스

요구불예금은 보통예금이나 당좌예금처럼 언제든 인출할 수 있는 단기성 자금을 뜻한다. 예금 회전율은 평균 잔액 대비 인출 금액의 비율로, 자금이 얼마나 활발하게 빠져나갔는지를 보여주는 지표다. 이 수치가 높다는 것은 통장에 잠자던 돈이 증시나 금, 채권 등 수익률이 높은 다른 투자처로 활발히 이동했다는 의미다.

대기 자금이 움직이는 가장 큰 이유는 예금금리 하락이다. 은행연합회 공시에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 1년 만기 정기예금 금리는 연 2.05~2.90% 수준에 그쳐 작년과 달리 3%대에 미치지 못하고 있다.

5대 은행의 요구불예금 잔액은 지난달 말 기준 651조5379억원으로 전월보다 22조4705억원 감소했다. 정기예금 잔액도 같은 기간 2조4133억원 줄었으며, 정기적금 잔액 역시 지난해 말 대비 482억원 감소한 것으로 나타났다.

은행을 빠져나온 자금은 증시로 향하고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 19일 기준 투자자예탁금은 106조5700억원을 기록했다. 투자자예탁금은 지난달 27일 사상 처음으로 100조원을 돌파한 이후 꾸준히 100조원 안팎을 유지하며 주식 투자 열기를 증명하고 있다.

