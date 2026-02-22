‘다케시마의 날’ 행사 강행한 日···서경덕 교수 “단호히 대응해야”

서경덕 성신여대 교수가 ‘다케시마의 날’ 행사를 강행하는 일본 시마네현의 마루야마 다쓰야 지사에게 항의 메일을 보냈다고 22일 밝혔다.

일본 시마네현 오키섬에 위치한 독도까지의 거리 안내판. 서경덕 교수 SNS 캡처

서 교수는 메일에서 “20여 년 동안 행사를 강행한다 하여 독도가 일본 땅이 되지 않는다”며 “독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토이기 때문”이라고 일갈했다. 이어 “더 이상 일본 국민을 대상으로 거짓된 선동을 멈추고 ‘다케시마의 날’ 행사를 빠른 시일내에 철폐하라”고 강조했다.

서 교수는 독도 역사에 관한 영상을 첨부하며 “지방 소도시에서 시작했던 ‘다케시마의 날’ 행사가 이제는 많은 유력 매체들이 일본 전역으로 보도하면서 관심이 많아진 게 사실”이라고 전했다.

특히 “지속적인 행사로 인해 도쿄에 ‘영토주권전시관’이 만들어 졌고, 초중고 교과서에 ‘독도는 일본 땅’이라는 내용이 삽입되는 등 지금까지 다양한 성과를 내기도 했다”고 덧붙였다.

서 교수는 “이제부터라도 행사에 대한 단호한 대응이 필요하다”며 “독도에 대한 전방위적인 국제 홍보를 강화해 나가야 할 것”이라고 강조했다.

한편, 시마네현은 다케시마 불법 편입 고시일인 2월 22일을 '다케시마의 날'로 정해 2006년 부터 매년 기념행사를 열어 왔고, 올해도 정부에서 파견한 차관급 인사가 참석한다.

