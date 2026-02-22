‘주식 안 한다’ 선 그은 백지영♥정석원 부부

‘레전드 기싸움 썰 이효리vs백지영 그들의 진실’ 영상에서 재테크에 선그은 백지영, 정석원 부부. 백지영

가수 백지영, 배우 정석원 부부가 주식 투자와 관련한 질문에 “주식 투자 자체를 하지 않는다”고 선을 그었다.

지난 21일 백지영 유튜브 채널에 ‘레전드 기싸움 썰 이효리vs백지영 그들의 진실’이라는 제목으로 라이브 방송이 진행됐다. 이날 방송에는 남편 정석원도 함께했다.

두 사람은 과일을 깎으며 이야기를 나눴다.

제작진은 앞서 올라간 테슬라 관련 콘텐츠를 언급하며 “반응이 좋았는데, 광고가 아니냐”는 반응이 있었다고 말했다. 이에 백지영은 “테슬라 측으로부터 받은 돈은 단돈 10원도 없다”고 분명히 밝혔다. 정석원은 “좋은 얘기만 해서 그런가”라고 덧붙였다.

또한 제작진이 “테슬라에서 차 한 대는 받아야 하는 것 아니냐”는 반응을 읽자, 백지영은 “우리 주차 공간이 없다”며 “준다고 해도 못 받는다”고 선을 그었다.

이어 “설령 받게 된다면 우리 깜지님들(구독자)에게 나누겠다”고 전했다.

한 시청자는 “혹시 테슬라 주식있나”고 물었고, 백지영은 “우리는 테슬라 주식은 물론이고, 주식 투자 자체를 하지 않는다”고 답해 눈길을 끌었다.

해당 영상에 누리꾼들은 “두 분 보기 좋다”, “늘 행복하세요”라고 댓글을 남겼다.

