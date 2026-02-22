박명수 폭주에 격리 조치…무슨 일?

'놀면 뭐하니?'가 설 특집 '쉼표, 클럽'으로 웃음을 안겼다.

21일 방송한 MBC TV '놀면 뭐하니?'에서 주문진 수산시장과 메밀쌈밥 식당을 찾은 멤버들은 즐거운 시간을 보냈다.

그러나 정준하의 공금 5만원 횡령과 무전취식 의혹이 불거지며 분위기가 급변했다.

유재석 역시 과거 7000원 사건이 소환되며 궁지에 몰렸다. 회원들은 두 사람을 몰아세웠고 강원도 번개는 어수선하게 마무리됐다.

이후 유재석은 화해를 위해 회원들을 집으로 초대했다. 하지만 주우재가 내용증명을 건네며 다시 긴장감이 돌았다.

박명수의 제안으로 엉덩이 태형이 집행됐고, 하하는 형량을 정했다. 웃음 속에 사건은 일단락됐다.

이어진 윷놀이에서는 회원들의 싸움이 발발하며 순식간에 현장은 아수라장이 됐다. 윷놀이 룰을 이해하지 못한 박명수는 일단 싸움에 참전, '숯 먹은 개' 모드로 난동을 부렸다.

문제견의 등장에 회원들이 당황한 가운데, 정준하는 "얘 컨트롤 할 사람은 나밖에 없어"라면서 출동했다. 정준하의 한 팔에 저지당한 박명수는 하찮게 허우적거렸고, 집주인 유재석은 "우리 집에서 다 나가"라고 외쳤다.

방에 격리된 박명수가 탈출을 시도하는 모습과 함께 '악마견은 살아있다'는 자막이 더해졌다.

<뉴시스>

