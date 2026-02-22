백지영, 이효리와 기싸움 영상 비하인드…"친해질 기회 없었다"

가수 백지영이 이효리와의 관계에 대해 언급했다.

21일 유튜브 채널 '백지영'에는 '레전드 기싸움 썰 이효리vs백지영 그들의 진실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 백지영, 정석원 부부는 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통했다.

한 팬은 "지영씨는 이효리랑 연락하냐"고 물었고 백지영은 "이걸 왜 궁금하시지?"라고 의문을 가졌다.

이에 제작진은 "두 사람의 기싸움 짤이 돈다"고 설명했다. 지난 2012년 SBS '정재형 이효리의 유&아이'에서 게스트로 출연한 백지영은 이효리와 선후배 사이를 정리한 바 있다.

1998년 핑클로 데뷔한 이효리는 "제가 선배다"라고 말했고 백지영은 "어머 선배님, 연장자라 깜빡했다"고 웃었다. 이 대화가 온라인 커뮤니티에서 "기싸움 같다"며 화제가 됐다.

이를 알게 된 백지영은 "이게 짤이 도냐. 너무 웃기다. 핑클이 나한테 선배"라고 했다. 이어 이효리와의 사이에 대해 "같이 친해질 기회가 없었고 아주 가끔 안부 정도는 물을 수 있는 사이 정도"라고 밝혔다.

