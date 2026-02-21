'캐나다 vs 미국' 결국 만났다…올림픽 최대 빅매치 남자 아이스하키 결승 관심 집중

결국 제대로 만났다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 마지막을 향해 달려가고 있는 가운데 이번 대회 최고의 빅매치가 성사됐다. 바로 남자 아이스하키 결승에서 캐나다와 미국이 격돌한다.
23일 오전 4시 밀라노에서 약 160㎞ 떨어진 베로나 아레나에서 열리는 대회 폐회식에 22일 오후 10시10분 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아레나에서 열리는 캐나다와 미국의 아이스하키 결승전은 이번 대회 최대 백미이자 하이라이트다.
아이스하키 최강을 자부하는 두 나라는 2010년 밴쿠버 대회 이후 16년 만에 결승에서 맞붙는다. 12년 만에 북미아이스하키리그(NHL) 스타들이 올림픽에 총출동해 폭발적인 인기를 모은 가운데 열리는 이번 결승전은 최근 캐나다와 미국 두 나라의 정치·경제적 관계와 맞물려 이른바 '관세 더비'로도 주목받는다.
캐나다는 역대 올림픽 남자 아이스하키에서 가장 많은 9개의 금메달을 따냈으며, 은메달 4개와 동메달 3개를 더해 입상도 가장 많이 한 최강국이다. 미국은 통산 메달 수에서는 캐나다에 이어 2위(금2·은8·동1)이나 우승 횟수는 캐나다보다 훨씬 적다.
캐나다는 안방에서 벌어진 밴쿠버 대회 결승에서 미국을 꺾고 금메달을 수확했다. 이번 대회에서 3연승 조 1위로 나란히 8강에 오른 두 팀은 토너먼트 첫판인 8강전에서 위기를 겪었다. 캐나다는 체코와, 미국은 스웨덴과 연장전까지 간 끝에 진땀승을 거두고 대회를이어갔다.
21일 열린 준결승전에선 캐나다가 핀란드를 3-2, 미국은 슬로바키아를 6-2로 각각 제압하고 결승에 올랐다.
먼저 끝난 여자 아이스하키에서는 조별리그에서 5-0으로 완승했던 미국이 결승전에서도 캐나다를 연장전 끝에 2-1로 눌러 8년 만에 정상을 탈환했다.
