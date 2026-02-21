[날씨] 낮 최고 7∼21도 '포근'…전국 곳곳 비바람

일요일인 22일 전국 대부분 지역의 낮 기온이 10∼15도 안팎으로 평년을 웃돌면서 포근하겠다.



특히 동해안과 경상권을 중심으로는 15도 이상 오르겠다.



아침 최저기온은 -2∼13도, 낮 최고기온은 7∼21도로 예보됐다. 평년(최저 -7∼2도, 최고 5∼11도)보다 높은 수준이다.

포근한 날씨를 보인 21일 시민과 관광객들이 서울 광화문 인근을 걷고 있다. 연합뉴스

전국 대부분 지역에 비가 내리면서 대체로 흐리겠으나 남부지방과 제주도는 오후부터, 중부지방은 밤부터 차차 맑아지겠다.



경기 내륙과 강원내륙·산지(강원 산지 비 또는 눈), 충북, 경북 중·북부(경북 북부 동해안 제외), 경남 서부 내륙, 제주도에는 늦은 새벽부터 낮 사이 비가 내리겠다. 서울과 충남권, 전북, 전남권 북부에는 오전에 비가 예보됐다.



인천, 경기 서해안과 그 밖의 경상권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 서울, 경기 내륙, 강원 내륙과 산지, 대전·세종·충남, 충북, 광주, 전남 북부, 전북, 경북 중·북부(경북 북부 동해안 제외), 울릉도·독도, 제주도 5㎜ 미만, 경남 서부 내륙 1㎜ 안팎이다.



바람도 전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)으로 강하게 불겠다.



미세먼지 농도는 전국에서 '보통' 수준을 보이겠다.



바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼5.0m, 서해 1.5∼4.0m, 남해 1.5∼3.5m로 예상된다.

