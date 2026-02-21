블랙핑크, 유튜브 구독자 1억명…전 세계 아티스트 최초

걸그룹 블랙핑크가 전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억명을 돌파했다.

21일 유튜브와 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크 공식 유튜브 채널 구독자 수는 전날(20일) 오후 7시31분쯤 1억명을 넘어섰다. 블랙핑크 채널은 2016년 6월28일 개설돼 약 9년8개월 만에 대기록을 세웠으며, 현재 등록 영상은 648개다.

사진=YG엔터테인먼트 제공

유튜브는 구독자 1억명 달성을 기념해 블랙핑크를 위해 제작한 ‘레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈(Red Diamond Creator Award)’를 제니·로제·지수·리사에게 전달했다. YG도 블랙핑크 소셜미디어에 축전을 올렸다.

블랙핑크는 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’(23억뷰), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(21억뷰) 등을 포함해 공식 채널에서 9개 영상을 ‘빌리언 뷰 클럽(10억뷰)’에 올렸다. ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 댄스 퍼포먼스 비디오, ‘붐바야’, ‘마지막처럼’ 뮤직비디오를 비롯해 리사 ‘머니(MONEY)’ 익스클루시브 퍼포먼스 비디오, 제니 ‘솔로(SOLO)’ 뮤직비디오 등도 포함된다. 현재까지 유튜브에서 1억뷰 이상 콘텐츠는 총 50편이며, 채널 누적 조회 수는 411억~412억 회 수준으로 집계됐다. 블랙핑크는 영국 기네스 월드 레코드에 ‘유튜브에서 가장 많은 조회 수를 기록한 밴드’로도 등재된 바 있다.

최초 공개 24시간 내 최다 조회수 기록 상위 10개 뮤직비디오 가운데 블랙핑크 영상은 3개가 포함됐고, ‘핑크 베놈(Pink Venom)’(9040만뷰)과 함께 멤버 리사 솔로곡 ‘라리사(LALISA)’도 해당 순위에 이름을 올린 것으로 전해졌다.

최근 12개월 동안 블랙핑크는 유튜브에서 33억회 이상의 조회수를 기록했다. 국가별로는 한국(2억7700만뷰 이상), 인도(2억2300만뷰 이상), 인도네시아(2억1800만뷰 이상), 멕시코(1억8200만뷰 이상), 미국(1억8000만뷰 이상), 브라질(1억6800만뷰 이상) 등에서 조회수가 집계됐다.

블랙핑크는 2020년 7월 비영어권 아티스트 최초로 유튜브 구독자 수 ‘톱5’에 진입한 뒤 아리아나 그란데, 에미넴, 에드 시런, 마시멜로, 저스틴 비버 등을 추월했고, 2021년 9월 전 세계 아티스트 1위에 오른 이후 현재까지 1위 자리를 지키고 있다.

YG는 “유튜브에서 구독자 수는 충성도 높은 팬덤의 관심을 나타내는 지표”라며 “세계 최정상 그룹으로 자리매김했음에도 팬덤 확장이 계속되고 있다”고 밝혔다. 유튜브는 “강렬한 에너지와 퍼포먼스로 전 세계를 사로잡았다”는 취지로 평가했다.

구글·유튜브 글로벌 음악 총괄 리오 코헨은 “유튜브 구독자 1억명을 달성한 블랙핑크의 행보는 역사적이며 전 세계 아티스트 최초의 기록”이라며 “블랙핑크와 팬들의 유대감과 영향력을 증명한다”고 말했다. 이어 “K-팝의 이정표를 넘어 유튜브 플랫폼을 활용해 국경 없는 메가 팬덤을 구축하는 본보기”라고 덧붙였다.

한편 블랙핑크는 오는 27일 오후 2시 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’을 발매한다. YG는 지난달 15일 발매 어나운스먼트 영상을 기점으로 하루 평균 1만명 안팎의 신규 구독자가 유입되는 등 프로모션 돌입 이후 구독자 증가세가 가팔라졌다고 설명했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘고(GO)’를 포함해 5개 트랙이 실리며, YG는 “‘데드라인’이라는 제목처럼 ‘되돌릴 수 없는 최고의 순간들’과 ‘이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재’로 채운 앨범”이라고 전했다. 블랙핑크는 최근 16개 도시, 33회 공연 규모의 월드투어도 마쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지