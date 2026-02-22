'환승연애' 첫 부부 탄생…이주휘♥고민영 12월 결혼 발표

'환승연애' 출연 커플 고민영, 이주휘가 결혼을 발표했다.

고민영은 20일 소셜미디어에 "전하고 싶은 소식이 있어 긴 글을 적어본다. 저 결혼한다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 미국 뉴욕에서 스냅 촬영을 하던 중 이주휘가 무릎을 꿇고 반지를 건네는 모습이 담겼다.

고민영은 "헤어짐을 후회했던 유일한 남자라고 적었던 그 순간이 아직 또렷한데, 이렇게 다시 소개하려니 쑥스럽다"며 "이제는 '평생 함께하기로 한 사람'이라고 소개하겠다"고 했다.

이어 "한겨울의 뉴욕이 로망이라고 외치던 20대 초반에 만나 서른이 되는 해 그 곳에 갔고, 그 곳에서 프러포즈를 받았다"며 "5년을 만나면서 첫 2년은 풋사랑처럼 행복했고, 그 다음 2년은 '우리가 이렇게 달랐나' 억지로 끼워 맞추며 생채기를 냈던 시간이었다. 마지막 1년은 이유를 설명할 수 없을 만큼 서로를 아끼고 사랑한다는 묘한 기분이 들었다"고 회상했다.

마지막으로 "그렇게 자연스럽게 미래를 생각하게 됐다. 잘 살겠다. 앞으로 다가올 시간도 낯설겠지만 조심스럽게 잘 해내보겠다"고 덧붙였다.

고민영과 이주휘는 2021년 방송된 ‘환승연애’ 시즌1에 출연해 최종 선택을 통해 재결합에 성공했다. 프로그램 출연자 중 실제 결혼까지 이어진 커플은 두 사람이 처음이다.

두 사람은 올해 12월5일 결혼식을 올릴 예정이다.

<뉴시스>

