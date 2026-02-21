“아이폰이야!”… 상자 열자 쏟아진 ‘타일 조각’과 막대사탕, 잔인한 중국 송년회

중국의 한 직장인이 회사 행사에서 포장 상자를 보고 최신 스마트폰에 당첨된 줄 알았지만 초콜릿과 막대사탕, 그리고 타일 몇 개를 받았다는 사연이 전해졌다.

지난 16일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 광둥성에 거주하는 장장이라는 남성의 사연을 전했다. 보도에 따르면 그는 회사 송년 행사에서 최고 경품인 ‘아이폰17 프로 맥스’ 수상자로 호명됐다.

송년회 경품으로 최신 스마트폰에 당첨된 줄 알았지만 초콜릿, 막대사탕, 타일이 경품이었다는 사연. 웨이보, 사우스차이나모닝포스트(SCMP)

행사장에서 그는 스마트폰 상자와 브랜드 쇼핑백, 9988위안(약 210만 원)으로 기재된 영수증까지 전달받았다. 회사 대표가 직접 행사에서 제품명과 금액을 소개해 동료들 역시 그가 최신 기기를 받았다고 믿었다는 설명이다.

그렇지만 장장이 아내와 기쁨을 나누기 위해 집에 돌아가서 상자를 열어보니 휴대전화 대신 초콜릿 두 개와 막대사탕 세 개, 그리고 타일 조각 몇 개가 들어 있었다는 것이다.

장장은 최대 승자였다고 생각했지만 순식간에 패자가 됐다고. 그는 "2026년은 행운이 가득한 한 해가 될 거라고 기대했는데, 연말 파티를 만우절 행사로 바꿔버렸어요"라고 허탈한 심경을 전했다.

기대와 다른 경품에 사람들은 행사에서 누가 몰래 휴대전화를 바꿔치기했나 의심했지만, 장장은 단지 팀 매니저의 장난이었다고 말했다.

참고로 2등 상품은 베개 하나였다.

참고로 그가 근무 중인 병원에서는 휴대전화 구입이 불가능한 걸로 전해졌다.

해당 사연이 알려지자 현지 온라인상에서는 비슷한 경험을 공유하는 누리꾼이 등장했다. 일부 네티즌은 “대상으로 사장님과 일대일 면담했다”, “사장님의 사인을 받았다”고 말했다.

한 이용자는 “이런 상들은 기업들이 직원들을 존중하지 않고 형편없다는 것만 보여줄 뿐이다”고 일침을 가했다.

