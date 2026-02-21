마지막을 예감한 최민정의 눈물…역대 최다 메달 신기록과 함께 올림픽 떠나나

“마지막이라는 예감 때문에 눈물이 쏟아졌네요. 기쁨의 눈물이라고 할게요.”

한국 여자 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)이 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 1500ｍ에서 은메달을 목에 걸며 한국 스포츠사에 또 하나의 이정표를 세웠다. 바로 통산 올림픽 메달을 7개로 늘린 것이다.

20일 (현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 은메달을 획득한 최민정이 시상대에서 눈물을 흘리고 있다. 사진 = 뉴시스

최민정은 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅·이상 6개)을 제치고 한국 선수 동·하계 올림픽 최다 메달 신기록을 세웠다.



최민정은 2018 평창 동계 올림픽에서 여자 1500ｍ와 여자 3000ｍ 계주에서 금메달을 따며 2관왕에 올랐고, 2022 베이징 대회에서는 여자 1500ｍ에서 금메달, 여자 1,00ｍ와 여자 3000ｍ 계주에서 은메달을 획득했다. 그리고 이번 대회에서 여자 3000ｍ 계주 금메달을 합작한 뒤 마지막 메달 레이스인 여자 1500ｍ에서 은빛 질주를 펼쳤다.

최민정은 전이경(금메달 4개·동메달 1개)과 함께 동계 올림픽 한국 선수 최다 금메달 공동 1위에도 올랐다. 다만 쇼트트랙 역사상 최초의 개인전 3연패 금자탑을 쌓진 못했지만, 최민정은 감격의 눈물을 흘리는 후배 김길리를 안아주며 찡한 모습을 연출했다.

그리고 최민정도 눈물을 흘렸다. 이번이 자신의 마지막 올림픽이 될 가능성이 높다는 것을 직감했기 때문이다. 그는 “사실 이번 올림픽을 준비하면서 무릎도 좋지 않고 발목도 아팠다”며 “최민정은 "후회 없는 경기를 펼쳐서 너무 후련하다. 후련한데 눈물이 나오는 건 그냥 여러 감정이 교차해서 그런다. 사실 마지막 올림픽이라는 생각이 들다 보니 눈물이 난다”라며 사실상 '올림픽 은퇴'를 선언했다.

