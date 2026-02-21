'노메달' 린샤오쥔 "귀닫고 눈감고 포기하지 않았다. 아쉽지만 후회 없다”

중국 대표팀으로 8년 만에 올림픽 무대로 돌아왔지만 ‘노메달’에 그친 린샤오쥔(한국명 임효준)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 마지막 레이스를 마친 뒤 그동안의 침묵을 깨고 소감을 밝혔다.

임효준은 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 남자 쇼트트랙 5000ｍ 계주 파이널B에 중국 대표팀의 일원으로 출전하면서 이번 대회를 마무리했다.

18일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 준결승에 출전한 중국 린샤오쥔이 레이스를 마치고 아쉬워하고 있다. 사진 = 연합

2018 평창 올림픽에서 태극마크를 달고 금메달 1개, 동메달 1개를 따냈던 린샤오쥔은 8년 만에 동계 올림픽 무대에 복귀했지만 이번 대회에서 남자 1000ｍ와 1500ｍ 준준결승에서 탈락했고, 500ｍ마저 준준결승의 벽을 넘지 못하면서 개인전 메달 확보에 실패했다. 혼성계주에선 준준결승만 출전했지만 팀이 결승에서 4위에 그치며 메달을 얻지 못했고, 남자 5000ｍ 계주에서도 준결승에 나섰지만, 팀이 결승 진출에 실패하며 ‘빈손’에 그쳤다.

마지막 레이스를 끝낸 뒤 공동취재구역에서 나타난 린샤오쥔은 “8년이라는 시간 동안 많은 일들이 있었다”면서 “너무 힘들고 지치고 포기하고 싶은 순간도 있었지만 쇼트트랙이 제 인생의 전부였다. 그래서 그냥 귀 닫고 눈 감고 내가 할 수 있는 걸 찾아서 최선을 다해 보자는 생각으로 지금까지 정말 열심히 달려왔다”고 밝혔다.

그는 이어 “이번 대회에서 원하는 성적을 얻지는 못했지만 어머니가 항상 하시는 ‘결과도 중요하지만 네가 지금까지 포기하지 않고 달려온 이 과정이 중요하다”라고 하신 말씀을 새기며 최선을 다했다. 후회는 없다”라고 덧붙였다.

과거 불미스러운 사건에 대해서 린샤오쥔은 “그때는 어렸다. 선수 생활을 오래 하면서 이제 스스로 단단해진 것 같다”며 “이미 지난 일이고, 그 일은 생각하지 않고 있다. 이번 대회가 지나간 만큼 다음 목표를 세우고 준비할 생각”이라고 밝혔다. 다음 목표에 대해서는 “당분간은 공부도 하면서 쉬고 싶다”라며 “좀 더 보완하고 관리도 잘하면 올림픽도 한 번 더 가능할 것 같다”고 밝혔다.

