6만4000건 쏟아진 서울 아파트…중개업소에 울리는 ‘5월의 경고’

“띠링.”

세제 관련 불확실성과 실거주 규제 완화 기대감이 맞물리며 서울 아파트 매물이 6만건을 돌파한 가운데, 강남권 등 일부 단지에서는 호가를 낮춘 급매물이 등장하고 있다. 연합뉴스

20일 오후 서울 송파구 가락동의 한 공인중개사 스마트폰 부동산 앱 알림이 연신 울린다. 전화통도 쉴 새가 없다. 서울 아파트 매물이 단 6일 만에 1850건 늘어나는 기현상이 벌어지고 있기 때문이다. 정부가 실거주 관련 보완 대책을 만지작거리면서 시장이 즉각 반응했다.

서울 아파트 6.4만 건의 압박: 5월이 무섭다. 제미나이 생성 그래픽

◆6만4207건의 압박…세입자 낀 매물의 귀환

부동산 빅데이터 플랫폼 아실 통계를 보면, 18일 기준 서울 아파트 매매 매물은 6만4207건이다. 정부가 실거주 의무 완화 보완책 검토 방침을 밝힌 12일(6만2357건)과 비교해 6일 만에 3%가량 뛰어올랐다.

특히 성동구(8.8%), 영등포구(7.7%) 등 핵심 지역에서 매물 증가 폭이 가팔랐다. 실거주 의무를 임대차 계약 기간에 맞춰 최대 2년까지 유예하는 방안이 거론되자, 그간 옴짝달싹 못 하던 ‘세입자 낀 매물’이 시장으로 쏟아져 나온 결과다.

◆엇갈린 서울…강남은 수억원 뚝, 외곽은 버티기

현장의 온도는 지역별로 극명하게 갈린다. 가락동 일대 공인중개업소에는 전세를 낀 매물을 처분하려는 집주인들의 발길이 이어진다.

가락동의 한 공인중개사는 “최근 세입자를 낀 매물이 직전 실거래가보다 1억원에서 2억원 낮게 호가를 형성하며 급매로 나오는 사례가 부쩍 늘었다”고 귀띔했다. 압구정 등 강남권 일부 단지에서도 최고가 대비 몸값을 확 낮춘 매물이 심심치 않게 포착된다.

반면 노원·도봉·강북 등 외곽 지역은 실수요자들이 든든한 방어막을 치고 있다. 9억원 이하 중저가 단지를 찾는 발길이 꾸준히 이어지면서, 일부 평형에서는 오히려 신고가 거래가 등장하기도 한다. 같은 서울 하늘 아래서 체감 온도는 완전히 다른 셈이다.

◆“그래서 왜?”…5월의 청구서 앞둔 다주택자 셈법

그렇다면 왜 지금 매물이 급증하는 걸까. 핵심은 오는 5월로 다가온 ‘양도소득세 한시적 중과 유예 종료’라는 변수다. 연장 여부가 불투명한 상황에서, 세금 부담을 피하려는 다주택자들이 매도 행렬에 동참하고 있다는 뜻이다.

여기에 실거주 유예 매물까지 겹치면서 매도자들의 마음은 쫓기고 있다. 이 매물들이 소화되지 않고 전세 시장으로 방향을 틀면, 가을 이사철 전셋값 하락을 이끌 가능성도 열려 있다.

최근 정부의 보완 대책 검토 발표 이후 세입자 낀 매물이 시장에 나오며 불확실성이 커지고 있다. 전문가들은 매수자와 매도자 간의 치열한 눈치 싸움이 이어질 것으로 내다봤다. 연합뉴스

당장 집을 사야 할까. 숫자는 ‘아직’이라고 말한다. 한국부동산원의 2월 2주 차 주간 통계에 따르면 서울 아파트값은 0.22% 올랐지만, 전주(0.27%)보다 상승폭은 꺾였다. 매매수급지수 역시 102~103 수준으로 기준선(100) 위에 머물고 있지만 최근 하락 흐름이 뚜렷하다.

무주택 실수요자라면 5월 세제 개편 방향이 확정되기 전까지는 섣부른 추격 매수보다 묵묵히 관망할 때다. 지금은 서둘러 계약서에 도장을 찍기보다, 동네 중개업소의 급매물 장부를 살피며 판단의 근거를 쌓아야 할 시점이다.

퇴근길, 아파트 단지 앞 부동산 유리창에 붙은 매물 전단지를 유심히 바라보던 30대 직장인이 조용히 스마트폰 앱을 닫고 발걸음을 돌린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지