차준환·이해인, 피겨 갈라쇼 나선다…'백플립' 말리닌도 포함

차준환(서울시청)과 이해인(고려대)이 한국 피겨 스케이팅을 대표해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 갈라쇼에 출연한다.

피겨 이해인이 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 이해인은 이날 기술점수(TES) 74.15점, 예술점수(PCS) 66.34점을 묶어 총점 140.49점을 올렸다. 사진 = 뉴스1

국제빙상경기연맹(ISU)은 한국시간 22일 오전 4시 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열리는 피겨 스케이팅 갈라쇼에 참가할 선수를 21일 확정했다. 갈라쇼 출연진은 세부 종목(남녀 싱글·페어·아이스댄스) 메달리스트들과 더불어 경기 성적과 팬들의 요청 등을 고려한 ‘특별 초청’ 선수들로 구성된다.

피겨 차준환이 13일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 스케이팅 남자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 사진 = 뉴스1

남자 싱글에서 4위를 차지한 차준환의 출전은 이미 결정돼 있었던 가운데 여자 싱글에서 8위를 차지한 이해인은 특별 초청 선수로 7명의 여자 싱글 출연진에 이름을 올려 두 명의 한국 선수가 갈라쇼에서 팬들을 만난다. 차준환의 갈라쇼 프로그램은 뮤지션 송소희가 부른 ‘낫 어 드림’(Not a Dream)이고 이해인은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주제가다.

이번 대회 남자 싱글에서 파격적인 백플립을 선보였지만, 실전에서 점프 실수를거듭하며 메달권에 들지 못한 ‘쿼드의 신’ 일리야 말리닌(미국)도 출연한다.

