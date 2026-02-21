“태극 문양이 왜 살짝 삐딱하지?”…기울어진 태극 문양 논란

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 시상식에서 잘못된 디자인의 태극기가 게양된 사실이 뒤늦게 확인됐다.

동계올림픽 쇼트트랙 시상식에서 불량 태극기가 4차례나 반복 게양된 사실이 뒤늦게 알려졌다. 사진은 지난 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에 쇼트트랙 스피드스케이팅 남자 1500m 시상식이 열리고 있는 모습. 사진=뉴시스

대회 조직위원회는 지난 19일(한국 시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 3000ｍ 결승 시상식에서 태극 문양의 각도가 시계 반대 방향으로 기울어진 태극기를 걸었다.

이날 최민정, 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)로 꾸려진 한국 대표팀은 대회 여자 3000m 계주 결승에서 4분04초014의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 금메달을 땄다.

18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 대표팀이 금메달을 따낸 가운데 시상식에 잘못된 태극기가 걸렸다. 사진=연합뉴스

잘못 제작된 이 태극기는 13일 임종언(고양시청)이 동메달을 딴 쇼트트랙 남자 1000ｍ, 15일 황대헌(강원도청)이 은메달을 수확한 쇼트트랙 남자 1500ｍ, 16일 김길리가 동메달을 획득한 쇼트트랙 여자 1000ｍ 시상식에서도 게양된 것으로 알려졌다.

대한체육회 관계자는 “정부에서 정한 규격과 디자인의 태극기 파일을 문제 없이 대회 조직위원회에 전달했다”며 “내부 검토를 통해 대응 여부를 결정할 방침”이라고 밝혔다.

