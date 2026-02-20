지난해 최대 실적 삼성전자 사장단, 10억원 안팎 자사주 보상

지난해 연간 매출 333조원을 넘겨 사상 최대 기록을 세운 삼성전자 임원들이 10억원 안팎의 자사주를 수령했다. 삼성전자 반도체 사업을 이끄는 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)은 지난해 성과 인센티브로 약 17억원 상당의 자사주를 받았다.

20일 금융감독원 전자공시스템에 따르면 삼성전자는 2025년 성과 바탕으로 책정된 초과이익성과급(OPI) 중 자사주를 받은 임원과 변동 내역을 최근 공시했다.

OPI는 사업부 실적이 그해 목표를 넘을 경우 초과 이익의 20% 내에서 연봉의 최대 50%까지 지급하는 제도다. 삼성전자는 올해 OPI의 50% 범위 내에서 10% 단위로 자사주를 받을 수 있도록 했다. 삼성전자는 지난해 1월 임원에 대해 자사주로 받도록 하는 성과급 주식 보상 제도를 도입해 운영 중이다.

회사 측은 지난달 26일 2024년 성과에 대한 자사주를 지급한 데 이어 30일에는 2025년 성과분을 임원들에게 지급했다.

공시에 따르면 전 부회장은 1만652주를 수령했다. 이는 지급일 종가 기준(16만500원)으로 17억964만원 규모다. 삼성전자가 ‘19만 전자’를 기록한 20일 종가(19만100원)로 따지면 주식 평가액은 20억원이 넘는다.

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)은 7299주로 11억7148만원어치를 받았다. 초대 사업지원실장인 박학규 사장은 5963주(9억5706만원), 지난해 말 사업지원TF장에서 회장 보좌역으로 경영 일선에서 물러난 정현호 부회장은 5772주(9억2640만원)를 수령했다. 김원경 글로벌대외협력실장(사장)은 1741주(2억7943만원어치)를 받았다.

삼성전자는 지난해 매출 333조6059억원, 영업이익 43조6011억원(연결기준)을 올렸다. 이는 전년 대비 각각 10.9%, 33.2% 늘어난 금액이다. 올해는 메모리 반도체 호황과 고대역폭메모리 제품인 HBM4 시장 지배력 확대로 기록적 실적이 기대되고 있다. 앞서 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 삼성전자가 올해 245조 7000억원의 영업이익을 올릴 것으로 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지