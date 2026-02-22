범죄자 전락·피살…권력 잃은 독재자 아들들의 비참한 말로

권력은 손에 쥔 순간에는 달콤하지만, 놓치는 순간 날카로운 칼날로 돌변해 그것을 잃은 자를 베어버린다. 더구나 그 권력이 온전히 자신의 것이 아니라 아버지의 독재라는 그늘 아래 빌려 쓴 것이었다면, 추락의 끝은 더욱 깊고 비참하다.

수천 년 인류 역사 속 독재자의 자녀들이 걸어간 길이 그것을 증명한다. 그리고 이는 역사 속 이야기만이 아니다. 아버지의 철권 아래 권세를 누리다 그 몰락과 함께 나락으로 떨어진 사례가 최근에도 끊이지 않고 있다.

지난 2019년 로버트 무가베 전 짐바브웨 대통령의 장례식에 참석한 막내아들 벨라민 차퉁가 무가베(왼쪽)의 모습. AFP연합

이번엔 짐바브웨를 37년간 통치하다 축출된 로버트 무가베 전 대통령의 막내아들이 살인 미수 혐의로 체포됐다. 20일(현지시간) 남아공 SABC 방송과 뉴스24 등 현지 언론에 따르면 무가베의 막내아들 벨라민 차퉁가 무가베(28)가 요하네스버그 북부 자택에서 정원사를 총기로 살해하려 한 혐의로 다른 남성 1명과 함께 체포됐다.

총상을 입은 정원사는 병원으로 이송돼 중태인 것으로 알려졌다. 경찰은 현장에서 범행에 사용된 총기가 발견되지 않자 잠수사까지 동원해 자택을 수색하는 한편, 체포된 두 사람을 상대로 범행 경위를 조사하고 있다.

무가베 전 대통령은 영국 식민지배에서 독립한 옛 로디지아의 백인 정권을 무너뜨리고 짐바브웨 건국을 이끈 독립투사였지만, 집권 후에는 1983~1987년 은데벨레족 민간인 약 2만 명을 고문·살해하고 마타벨레랜드 지역 주민 수천 명을 학살하는 등 수많은 만행을 저질렀다. 결국 2017년 쿠데타로 권좌에서 쫓겨났고, 2년 뒤인 2019년 95세를 일기로 사망했다. 쿠데타로 정권을 장악한 에머슨 음낭가과 대통령은 무가베의 독립운동 공로를 고려해 가족들에게 면책특권을 인정하고 짐바브웨와 남아공을 오가며 생활할 수 있도록 했지만, 그의 아들은 결국 타국 땅에서 범죄자 신세가 됐다.

리비아 독재자 무아마르 카다피의 아들 사이프 알 이슬람 카다피. 세계일보 자료사진

'아랍의 봄'으로 쓰러진 독재자의 아들은 더 참혹한 최후를 맞았다. 2011년 중동·북아프리카를 강타한 시민 혁명으로 축출된 리비아 독재자 무아마르 카다피의 아들 사이프 알이슬람 카다피(54)가 지난 3일 리비아 자택에 침입한 무장 괴한에게 피살됐다. 사이프의 정치 고문 압둘라 오스만 압두라힘은 성명을 통해 "복면을 쓴 남성 4명이 사이프의 집에 난입해 총으로 살해하고 달아났다"고 밝혔다.

사이프는 부친 집권 시절 정치적 후계자로서 막강한 영향력을 행사한 '보이지 않는 실권자'였다. '아랍의 봄' 당시에는 시위대 진압 과정에서 "피로 강을 만드는 것도 불사하겠다"고 강경 대응을 천명하기도 했다. 아버지가 2011년 10월 시민군에 붙잡혀 총격으로 사망한 뒤 그 또한 체포돼 사형을 선고받았으나 2017년 사면됐다. 이후 2021년 대통령 선거 후보로 등록하며 재기를 노렸지만, 리비아의 정치적 혼란으로 선거가 무기한 연기된 끝에 괴한의 총탄에 목숨을 잃었다.

니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 아들이자 베네수엘라 국회의원인 니콜라스 마두로 게라가 지난 3일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 열린 정치행사에서 연설하고 있다. AFP연합

독재자의 아들 중 아직 권력을 쥐고 있는 인물도 있지만, 그 앞날은 밝지 않다. 지난달 트럼프 행정부의 전격적인 군사작전으로 축출된 니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령의 아들 니콜라스 에르네스토 마두로 게라(36)가 그 주인공이다.

미국 검찰은 그가 2014~2015년 베네수엘라 국영석유회사(PDVSA) 소유 제트기를 이용해 마약을 운송하는 등 부친의 마약 사업에 깊숙이 개입한 것으로 보고 있다. 현재는 베네수엘라 국회의원직을 유지하며 명맥을 이어가고 있지만, 친미 정권으로의 권력 이양이 완전히 마무리된 뒤에도 지금과 같은 지위를 지킬 수 있을지는 미지수다.

