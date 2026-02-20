10주년 블랙핑크, 유튜브 구독자 1억명 돌파…"전 세계 아티스트 최초"

올해 데뷔 10주년을 맞은 K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크'가 전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억명을 돌파했다.

20일 팀 매니지먼트사 YG엔터테인먼트에 따르면, 이날 오후 현재 블랙핑크 유튜브 채널 구독자 수는 1억명을 넘어섰다.

YG는 블랙핑크 소셜 미디어에 이를 기념하는 축전을 올렸다.

해당 채널은 2016년 6월29일 개설됐다. 약 9년8개월 만에 이 같은 기록을 쓰게 됐다.

블랙핑크는 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'(23억 뷰), '킬 디스 러브(Kill This Love)'(21억 뷰)를 비롯 지금까지 유튜브에서 총 50편의 억대뷰 콘텐츠를 배출하며 '유튜브 퀸'으로 군림 중이다. 이들 유튜부 누적 조회수는 412억회에 달한다.

오는 27일 완전체 새 앨범인 미니 3집 '데드라인' 발매를 앞두고 기세를 올리게 됐다.

이들의 완전체 앨범은 2022년 9월 정규 2집 '본 핑크' 이후 3년5개월 만이다. 블랙핑크는 이 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 K팝 걸그룹 최초 1위를 차지했다.

미니 앨범으로 따지면, 지난 2019년 4월 내놓은 미니 2집 '킬 디스 러브(KILL THIS LOVE)' 이후 무려 6년10개월 만이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지