“사람은 누구나 죽으니까”…中 여교사, 관 판매 사업으로 인생역전

중국의 한 평범한 여교사가 교단을 떠나 관(棺) 판매 사업가로 변신, 연 매출 수백만달러를 올려 화제다.

16일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 산둥성 허쩌시 출신 리사 리우(29)는 2023년 7월 교직을 그만두고 유럽 시장을 겨냥한 관 유통 사업에 뛰어들었다. 과로와 스트레스에 지쳐 진로를 바꾼 것이 계기가 됐다.

리우가 선택한 핵심 상품은 고향의 특산물인 오동나무 관이었다. 오동나무는 가볍고 발화점이 낮아 관과 시신을 함께 화장하는 문화가 있는 이탈리아 등 유럽 국가에서 수요가 높다. 현재 그의 공장은 매년 약 4만개의 관을 유럽으로 수출하며 연간 약 4000만위안(약 84억원)의 매출을 올리고 있다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

리우는 생산 현장에 직접 참여하며 통나무 벌목부터 조립까지 전 과정을 확인했다. 이 과정에서 관을 단순한 목제품으로 보는 공장 분위기를 접하며 기존의 금기 의식을 극복했다고 밝혔다. 리우는 현지 매체와의 인터뷰에서 “사람은 매일 죽고, 결국 누구나 관이 필요하다”며 “사업에 대한 두려움은 없다”고 말했다.

가격 경쟁력도 강점이다. 허쩌산 관은 90~150달러 수준으로, 1100~2100달러에 달하는 유럽산 관보다 훨씬 저렴한 것으로 알려졌다.

이같은 성공 사례는 중국 젊은 세대의 죽음 인식 변화와도 맥락이 일치한다는 분석이다. 흐름으로 분석한다. 양레이 화중과학기술대 사회학과 부교수는 “대중이 죽음에 대한 금기를 이성적으로 바라보기 시작했다”며 “젊은 층이 장례 지도사나 묘지 설계사로 전업하는 사례가 늘고 있는 것도 같은 맥락”이라고 설명했다.

실제로 허베이성 미베이좡 마을은 연간 10억위안 규모의 장례용품 산업 단지로 성장했으며, 친환경 종이 지전과 전자 화환 등을 온라인으로 해외에 판매하고 있다.

한편 상하이에서는 가상 죽음 체험 센터가 인기를 끌고 있으며, 사회관계망서비스(SNS)에서는 ‘미리 쓰는 유언장’이나 ‘영정 사진 직접 촬영’ 콘텐츠가 수백만 건의 조회수를 기록하는 등 장례 문화 전반의 인식 변화가 이어지고 있는 것으로 전해졌다.

