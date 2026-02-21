넥슨 회장직 신설…'배틀필드' 패트릭 쇠더룬드 선임

넥슨이 창사 이래 처음으로 회장직을 신설한다. 초대 회장은 패트릭 쇠더룬드(Patrick Söderlund) 엠바크 스튜디오 창업자 겸 CEO다. 글로벌 게임업계서 잔뼈가 굵은 리더의 지휘 아래 세계 게임 시장 공략에 힘을 기울일 것으로 보인다.

넥슨은 20일 이사회 결의를 통해 패트릭 쇠더룬드 회장을 선임했다. 해당 인사는 즉시 효력이 발생한다.

패트릭 쇠더룬드 넥슨 일본법인 신임 회장. 넥슨 제공

쇠더룬드 회장은 20년 이상 게임 업계에 몸담아 온 인물이다. 넥슨이 지난해 선보인 글로벌 흥행작 ‘아크 레이더스’의 개발사 엠바크 스튜디오의 창업자이자 CEO다. 엠바크 스튜디오 설립 이전에는 일렉트로닉 아츠(EA)에서 총괄 부사장직을 역임했다. 그에 앞서 Digital Illusions CE(DICE)의 CEO로도 재직했다. DICE가 2006년 EA에 인수되기 전까지 ‘배틀필드’, ‘미러스 엣지’ 등 다수의 성공적인 게임 프랜차이즈를 개발한 바 있다.

쇠더룬드 회장은 넥슨의 장기 전략, 크리에이티브 방향, 글로벌 게임 개발 방식 등 광범위한 분야를 총괄한다. 이정헌 대표를 비롯한 경영진과 긴밀히 협력해 회사의 미래 성장을 이끌어갈 예정이다. 이정헌 대표는 넥슨 일본법인 CEO이자 의장으로서 쇠더룬드 회장이 설정한 전략적 방향을 실행할 예정이다. 또한 쇠더룬드 회장은 엠바크 스튜디오의 CEO직을 계속 유지한다.

패트릭 쇠더룬드 회장은 “넥슨은 폭발적인 성장을 위한 모든 자산을 갖추고 있다”며 “이정헌 대표와 함께회사의 발전을 위한 공감대를 이루었으며, 즉시 과업에 착수할 준비가 되어있다”고 강조했다.

한편, 이정헌 대표이사와 패트릭 쇠더룬드 회장은 내달 31일 개최되는 Capital Market Briefing(CMB)을 통해 넥슨의 전략적 우선순위에 대해 보다 구체적인 내용을 공유할 예정이다.

