“주말 나들이 가세요”…낮 최고 기온 20도 ‘포근한 봄’ [내일 날씨]

토요일인 내일(21일)은 전국이 맑고 낮 최고 기온이 20도까지 올라 포근한 봄 날씨가 이어질 전망이다.

매화 나무. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저 기온은 -4~8도로, 낮 최고 기온은 12~20도로 예측된다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 벌어져 각별히 건강에 유의해야겠다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 5도 △인천 6도 △춘천 -1도 △강릉 7도 △대전 3도 △대구 1도 △전주 4도 △광주 4도 △부산 7도 △제주 7도다.

최고기온은 △서울 17도 △인천 12도 △춘천 16도 △강릉 18도 △대전 19도 △대구 18도 △전주 19도 △광주 18도 △부산 16도 △제주 19도로 예상된다.

다만 다음 주에는 주말보다는 기온이 떨어지며 평년 이맘 때 기온을 회복할 전망이다.

특히 이날 오후부터 대부분 해안 지역과 강원산지에서는 바람이 매우 강하게 불겠다. 경상권에서는 대기가 매우 건조하겠으니 불씨 관리에 유의해야 한다.

바람은 전국 대부분 지역에서 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠다. 특히 이날 오후부터 오는 23일 사이 대부분 해안 지역과 강원·경북 지역에서는 바람이 시속 70㎞ 안팎으로 매우 강하게 불겠다.

한편 미세먼지는 수도권·강원영서·충북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다. 강원영동·전남·제주권은 새벽까지, 대전·세종·충남·광주·전북·대구·경북은 오전까지 ‘나쁨’으로 전망된다.

