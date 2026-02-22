“왕십리 맛집 말고 구리 아파트 사라”… 김구라, 아들 그리에게 전수한 ‘14년 인고’의 재테크

“아버지에게 추천을 받아 뭣도 모르고 샀다.”

방송인 김구라의 아들이자 가수 그리가 구리 아파트를 매입하게 된 배경을 공개했다. 전세를 끼고 5억원에 매입한 이 아파트는 재개발 구역으로 지정된 이후 10억원 수준으로 거론되며 화제를 모았다.

가수 그리. KBS2 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’ 방송 화면 캡처

최근 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘필승! 그리 오랜만에 인사드립니다(+조영구 근황)’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김구라는 부동산 이야기를 꺼내며 “옛날에 동현이가 왕십리에 꽂혀서 거기에 집을 사겠다고 했다”고 말문을 열었다. 해당 영상은 지난 14일 게시됐다.

이에 그리는 “그때는 그냥 왕십리라는 동네가 좋아서 그랬다. 성수, 강남이랑도 가깝고 신왕십리 쪽에는 젊은이들도 많고 맛집도 많아서 살고 싶다는 생각을 했었다”며 “하지만 이후 아버지에게 감사하게도 구리에 집을 사라는 추천을 받았고, 결과적으로 지금 집값이 조금 올랐다. 당시에는 아버지에게 추천을 받아 뭣도 모르고 산 거다”라고 말했다.

앞서 김구라는 지난해 11월 공개된 콘텐츠에서 “동현이가 구리에 보유한 32평 아파트가 재개발된다”며 “2억5000만원 전세를 끼고 5억원에 샀는데, 몇 년 사이 10억원이 됐다. 그러니까 되는 걸 사라는 거다”라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

다만 김구라는 이후 ‘2억5000만원으로 10억원을 벌었다’는 식의 해석이 퍼진 데 대해 오해를 바로잡았다. 그는 “동현이가 ‘내가 언제 10억원을 벌었냐’고 하더라”라고 전하며 “5억원 정도 되는 집을 남들처럼 2억5000만원은 투자하고, 2억5000만원은 전세를 준 것을 합쳐서 산 것”이라고 설명했다. 이어 해당 아파트는 재개발 구역으로 지정돼 시공사 선정이 이뤄진 상태라고 덧붙였다.

그리는 아버지 김구라의 추천으로 구리 아파트를 매입했고, 이후 집값이 오른 상황을 언급했다. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

김구라의 발언이 알려진 뒤, 당시 군 복무 중이던 그리는 부대 내에서 적잖은 관심을 받았다고 전했다. 그는 “큰 부대라 간부만 100명 정도 있었다”며 “신혼이거나 20대 후반~30대 초반 간부들이 ‘집 기사 봤다. 어떻게 알고 그런 걸 샀냐’고 많이 물어봤다”고 말했다.

이어 그는 “아버지에게 추천받았다고 하니 다들 부러워하더라”라며 “상급자에게 밥을 얻어먹을 때도 ‘집 그렇게 대박 났는데도 나한테 얻어먹냐’는 이야기를 듣기도 했다”고 전했다.

그리는 운이 좋아 아파트 가격이 오른 것이라고 했지만, 김구라가 괜히 해당 아파트를 추천한 것은 아니라는 해석도 나온다. 김구라는 그동안 유튜브 채널 등을 통해 자신의 투자 경험을 공개해 왔다.

김구라는 삼성전자 장기 투자와 금 투자로 수익을 거둔 경험을 공개했다. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

김구라는 2025년 10월 공개된 영상에서 삼성전자 장기 투자와 관련해 “주식 애플리케이션에서 수익률 기준으로 보면 밑단에 삼성전자가 있다”며 “수익률이 100% 정도 된다”고 밝혔다. 당시 발언 시점을 기준으로 평균 매수 단가는 약 4만9000원 수준으로 추정됐다. 이후 삼성전자 주가는 10만원을 넘어 상승세를 이어왔고, 최근에는 20만원선 접근을 두고 시장의 관심이 이어지고 있다.

금 투자 성공 사례도 공개한 바 있다. 김구라는 같은 달 공개된 또 다른 영상에서 “5년 전 금 거래소에서 1억원 정도 금을 샀다”며 “부가세를 포함해 1억1000만원을 줬는데, 시세를 보니 3억4000만원 정도가 됐다”고 말했다. 자산 포트폴리오를 재편하는 과정에서 금을 매입했고, 이후 가격 상승으로 평가 금액이 크게 늘었다고 전했다.

김구라는 과거 투자 과정에서 손실을 본 경험도 적지 않다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

이에 대해 김구라는 이런 성과가 단기간에 만들어진 것은 아니라고 선을 그었다. 그는 같은 해 11월 공개된 콘텐츠에서 “저도 많이 까지긴 까졌다. 철원 땅, 인천 청라, 식사동 부동산 등 작살난 게 많다”고 고백하며 실패 경험 역시 적지 않다고 밝혔다. 이어 “최근에 금 투자와 삼성전자 장기 투자로 수익률이 좋다고 말씀드렸지만, 이건 14년간 인고의 세월을 거친 끝에 나온 결과”라고 강조했다.

이러한 사례들을 고려하면, 김구라가 아들을 위해 해준 구리 아파트 매입 추천은 단순한 운이 아니라 오랜 투자 경험에서 나온 판단이다. 주변에서 그리를 향한 부러움 섞인 반응이 나오는 이유다.

