4분기 가계대출 총 1978조원…‘빚투’ ‘영끌’ 영향

지난해 4분기 가계대출이 전분기보다 14조원 증가하면서 2000조원에 바짝 다가섰다. 주택담보대출 증가폭은 줄었지만 증시 활황에 ‘빚투’가 늘면서 신용대출을 포함한 기타대출이 불어났다.

한국은행이 20일 발표한 ‘2025년 4분기 가계신용(잠정)’ 통계에 따르면 지난해 12월 말 기준 가계신용 잔액은 1978조8000억원으로 집계됐다. 3분기말보다 14조원 늘어난 규모다. 지난 한해 동안 가계신용은 56조1000억원 늘어 전년말보다 2.9% 증가했다. 이는 2021년(132조8000억원) 이후 최대 증가폭이다.

지난해 4분기 가계대출이 14조원 늘었다. 주담대 증가세는 둔화됐지만 증시 활황 영향으로 신용대출 등 기타대출이 다시 증가했다. 게티이미지뱅크

가계신용은 가계가 은행·보험사·대부업체·공적 금융기관 등에서 받은 대출과 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)을 더한 금액이다. 지난해 4분기 가계신용 중 가계대출 잔액은 1852조7000억원, 판매신용 잔액은 126조원이다. 가계신용은 2024년 2분기 이후 지난해 4분기까지 7개 분기 연속 증가했다.

가계신용 중 카드 대금을 제외한 가계대출을 보면 4분기에는 전분기보다 11조1000억원 증가했다. 3분기 11조9000억원이 늘었던 것과 비교하면 증가폭이 축소됐다. 정부가 주택담보대출을 중심으로 가계대출을 조인 결과로 풀이된다.

주택담보대출(잔액 1170조7000억원)은 4분기에 7조3000억원 증가해 3분기(12조4000억원)보다 증가폭이 줄었다. 지난 한해 동안 늘어난 주담대 총액은 44조8000억원이다. 4분기 신용대출 등 기타 대출(잔액 682조1000억원)은 3조8000억원 늘어 전분기 5000억원 감소에서 증가전환했다. 한은 관계자는 기타 대출이 늘어난 데 대해 “예금은행의 신용대출을 중심으로 증가전환하고 보험사(보험약관대출), 여신전문회사(카드론) 등 기타 금융기관에서 증가폭이 확대된 데 주로 기인했다”고 설명했다. 이 관계자는 “(대출된 자금이) 어떤 용도로 쓰여졌는지 파악하기 어렵지만 증권사가 포함된 기타금융중개회사의 가계대출이 계속 증가세를 이어가고 있어 주식투자에 이용됐을 가능성도 배제하기는 어렵다”고 설명했다.

대출 창구별로는 예금은행에서 가계대출(잔액 1009조8000억원)이 석 달 사이 6조원 불었다. 주담대가 4조8000억원, 기타대출이 1조2000억원 늘었다.

상호금융·상호저축은행·신용협동조합 등 비은행예금취급기관의 가계대출(잔액316조8000억원)은 4조1000억원 증가했다. 특히 비은행예금취급기관의 주담대가 6조5000억원 급증했다. 보험·증권·자산유동화회사 등 기타금융기관의 가계대출(잔액 526조1000억원)은1조1000억원 늘었다. 이 중 증권사 등 기타금융중개회사의 신용이 2조9000억원 급증했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지