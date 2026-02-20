'그레이 아나토미' 배우 에릭 데인, 루게릭병으로 별세

미국 의학 드라마 '그레이 아나토미'에 출연한 배우 에릭 데인이 19일(현지시간) 세상을 떠났다.



미국 CNN뉴스는 이날 데인이 '루게릭병'이라는 명칭으로 잘 알려진 '근 위축성 측삭경화증'(ALS)을 앓던 중 53세를 일기로 별세 했다고 보도했다.

배우 에릭 데인. EPA=연합뉴스

고인의 홍보 담당자는 성명을 내고 "무거운 마음을 안고 에릭 데인이 근 위축성 측삭경화증과의 용감한 싸움 끝에 19일 오후 세상을 떠났다는 소식을 전한다"며 "고인은 친애하는 친구들과 아내, 두 딸 빌리, 조지아와 함께 마지막 나날을 보냈다"고 밝혔다.



데인은 1990년대부터 활발히 활동한 배우로, 2006년 ABC 의학 드라마 '그레이 아나토미'에서 성형외과 의사 마크 슬론 역할을 맡아 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.



영화 '엑스맨: 최후의 전쟁', '말리와 나' 등에도 출연했고, 2019년에는 HBO 인기 시리즈 '유포리아'에서 엄격한 아버지 역할을 연기했다.



데인은 지난해 4월 근 위축성 측삭경화증 투병 사실을 밝혔고 이후 신경 퇴행성 질환 연구를 위해 열심히 목소리를 내왔다.



지난해 가을에는 의학 드라마 '브릴리언트 마인즈'에 근 위축성 측삭경화증을 앓는 소방관 역할로 등장하기도 했다.

<연합>

