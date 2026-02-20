부모 절연한 베컴 아들의 아이러니…“父 선물 명품시계는 그대로”

영국의 축구 스타 데이비드 베컴의 아들 브루클린 베컴이 부친에게 선물받은 시계를 계속 착용한 모습이 포착돼 관심을 모은다.

영국 매체 더 선(The Sun)은 최근 브루클린이 공개 석상과 일상 파파라치 사진 등에서 약 30만달러(한화 약 4억3000만원) 상당의 명품 시계를 착용한 모습이 목격됐다고 보도했다. 해당 시계는 과거 아버지 데이비드 베컴이 선물한 것으로 알려졌다.

브루클린 베컴(왼쪽)과 니콜라 펠츠 베컴 부부. 브루클린 베컴 인스타그램 캡처

보도에 따르면 브루클린은 아내와 캘리포니아에서 데이트를 즐기는 자리에서도 이 시계를 착용했다. 특히 부모와의 불화로 가족과의 절연을 선언하며 아버지의 이름을 새긴 문신까지 지웠음에도, 정작 고가의 명품 시계는 여전히 차고 다니는 이중적인 행보를 보인다는 점에서 눈길을 끌고 있다.

브루클린은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 부모가 결혼 전부터 자신의 삶에 과도하게 개입했다고 주장하는 등 공개적으로 비판하며 갈등설의 중심에 섰다.

그는 부모가 ‘베컴’이라는 브랜드 이미지 보호를 가족 관계보다 우선시했다고 비판했다. 브루클린은 “우리 가족에게 중요한 건 홍보와 광고 계약이며, ‘브랜드 베컴’이 최우선”이라며 “가족 간의 사랑조차 SNS 게시물 수나 가족사진 촬영 참석 여부로 판단한다”고 했다.

베컴 가문의 불화는 브루클린이 2022년 배우 니콜라 펠츠와 결혼한 시점을 기점으로 본격화했다. 니콜라는 미국 재벌 투자자 넬슨 펠츠의 막내딸이자 배우로 활동 중이다. 특히 니콜라와 어머니 빅토리아 베컴 사이의 고부 갈등이 원인이 된 것으로 알려졌다.

데이비드 베컴(왼쪽)과 빅토리아 베컴 부부. 더 선 캡처

최근 브루클린은 결혼식 당시 어머니 빅토리아가 자신과 ‘부적절한’ 춤을 췄다는 충격적인 폭로를 통해 큰 충격을 안긴 바 있다.

이같은 상황에서 부친이 선물한 시계를 여전히 착용하는 모습이 포착되면서, 현지 매체는 단순한 패션을 넘어 부자 관계를 상징하는 행보일 수 있다고 해석하고 있다.

