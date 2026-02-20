아모레퍼시픽 미쟝센, ‘퍼펙트세럼 팝업’ 올리브영N 성수 오픈

미쟝센이 이달 26일까지 서울 성수동에 위치한 트렌드팟 바이 올리브영N 성수에서 ‘미쟝센 퍼펙트세럼 팝업’을 운영한다.

사진 = 아모레퍼시픽 제공

미쟝센 퍼펙트세럼 팝업은 SHINE YOUR SCENE 슬로건에 맞춰 공간 곳곳을 포토존으로 꾸며 마치 무대 위 주인공이 된 듯한 콘셉트로 아이코닉하게 운영된다. Find your serum 공간에서는 밸런스 게임을 통해 30ml 세럼을 제공하고 윤기, 부스스함, 건조함 등 헤어 고민에 따라 세럼을 체험할 수 있다. 메인 공간에는 360도 무빙 포토 부스를 설치해 윤기나는 머릿결과 함께 나만의 무대를 자유롭게 즐기면서 사진과 영상을 촬영할 수 있다.

현장에는 미쟝센의 브랜드 모델 에스파가 방문해 미쟝센 퍼펙트 세럼 팝업 오픈을 축하했다. 미쟝센 퍼펙트 세럼 체험 공간을 둘러보고 직접 이벤트에 참여하며 특별한 시간을 기념했다. 팝업 기간 동안 연휴 일정이 맞물린 중국, 일본 고객들을 중심으로 하루 평균 약 1200명이 방문하는 등 한파에도 현장은 입장 대기 인원으로 북새통을 이뤘다.

구매 고객에게는 DIY 키링과 스티커를 제공해 현장에서 직접 활용할 수 있고, 팝업 공간을 SNS에 인증하면 헤어 스크런치를 증정한다. 이 외에도 구매 금액별 에스파 포토카드와 블랙 파우치를 증정하는 등 다양한 선물과 구매 혜택을 제공한다.

미쟝센 관계자는 “글로벌 관광 상권에서의 단독 팝업을 통해 오프라인 브랜드 경험을 강화하고 미쟝센의 진정성 있는 헤어 케어를 소비자들이 체험할 수 있도록 준비했다”며, “앞으로도 더 많은 접점 확대를 통해 브랜드 성장을 이어갈 예정”라고 밝혔다.

