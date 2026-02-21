‘2026 대구마라톤’ 올해도 NFT로 발급… 완주 기록 소장

대구시가 22일 열리는 ‘2026 대구마라톤’ 완주의 감동을 디지털 자산으로 승화시킨다.

20일 시에 따르면, ‘2026 대구마라톤’ 참가자들의 완주 기록을 대체불가능토큰(NFT)로 무료 발급해 영원한 소장 가치를 부여한다.

NFT 발급 방법. 대구시 제공

이 서비스는 시민 체감형 행정 서비스 앱 ‘다대구’를 통해 무료 제공한다. 단순한 기록 인증을 넘어 블록체인 기술을 일상 속 스포츠 문화에 녹여내려는 행보다.

NFT 발급은 대한민국 최초 지방정부 블록체인 메인넷인 ‘대구 체인’을 기반으로 이뤄진다. 이 서비스는 데이터 위·변조가 사실상 불가능한 것이 특징이다. 분산신원인증(DID) 기술을 적용해 행정의 안정성과 시민 편의성을 동시에 잡으며, 종이 증명서가 가졌던 분실이나 훼손 우려를 기술로 해결했다.

류동현 시 AI정책과장은 “기록인증 NFT 서비스는 스포츠와 블록체인 기술의 융합을 보여주는 대표 사례”라며 “앞으로도 AI와 블록체인을 활용한 시민 체감형 혁신 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

