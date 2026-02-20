‘尹 절연’ 대신 ‘싸우자’ 외친 장동혁… “‘갈라치기’ 세력이 절연 대상”

국민의힘 장동혁 대표가 20일 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 데 대해 “안타깝고 참담하다”는 입장을 밝혔다. 장 대표는 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과 절연)을 사실상 거부하면서 사과와 절연의 주장을 반복하는 ‘갈라치기’ 세력이 절연 대상이라며 보수 진영의 결집을 촉구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 관련, 입장을 밝히기 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 국회 본청에서 기자간담회를 열고 “아직 1심 판결이다. 무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다”며 이같이 밝혔다. 전날 1심 선고 직후에는 별도의 입장을 내지 않고, 하루 가까이 메시지의 수위와 전달 방식을 조율한 뒤 이날 공식 입장을 밝혔다.

장 대표는 “국민의힘은 줄곧 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장을 분명히 해왔다”며 “내란죄에 대한 공수처의 수사가 위법하다는 점도 일관되게 지적해왔고, 이는 우리 당만의 입장도 아니고 다수 헌법학자와 법률 전문가들의 주장이기도 하다”고 했다. 그는 그러면서 “1심 판결은 이러한 주장을 뒤집을 충분한 근거와 설명을 내놓지 못했다”고 주장했다.

장 대표는 친한(친한동훈)계를 중심으로 제기되는 ‘절윤’에 대해 선을 그었다.

그는 “사과와 절연의 주장을 반복하는 것은 분열의 씨앗을 뿌리는 일이다. 그리고 분열은 최악의 무능”이라며 “단호하게 절연해야 할 대상은 오히려 자신들의 이익을 위해 대통령의 이름을 이용하는 세력과 절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 세력”이라고 목소리를 높였다.

이어 “비록 목소리가 거칠고 하나로 모이지 않다고 해도 우리와 다른 주장을 하는 분들의 목소리 역시 무조건 무시해선 안 될 것”이라며 “설령 우리와 조금 다르다 해도 다양한 목소리와 에너지를 좋은 그릇에 담아내는 것이 국민의힘이 해야 할 역할”이라고 말했다.

장 대표는 “진정으로 대한민국을 지키려 한다면 국민의힘의 팔다리를 잡고 서로 끌어당기려 하지 말고 국민의힘 깃발 아래 모여 힘을 합쳐달라”라며 “각자의 언어와 각자의 구호가 아니라 승리의 언어와 승리의 구호로 바꿔야 한다”고 호소했다.

그러면서 “선거에서 이겨야 우리가 지키고자 하는 것을 지킬 수 있고, 선거에서 지면 우리가 할 수 있는 일은 아무것도 없다”며 “당당하게 그리고 지혜롭게 싸우자”고 거듭 강조했다.

