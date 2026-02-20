'하이킥' 최다니엘 소개팅女 손여은, 유연석과 남매된다...'신이랑 법률사무소' 신사랑役 발탁

배우 손여은. 씨엘엔컴퍼니

2009년 방영된 MBC 시트콤 ‘지붕 뚫고 하이킥’에서 최다니엘의 소개팅 상대역으로 출연했던 배우 손여은이 SBS 새 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’에 합류한다.

그는 극 중 신이랑(유연석 역)의 누나인 신사랑을 맡는다. 신사랑은 바쁜 어머니를 대신해 동생 이랑을 돌보며 가족의 빈자리를 채워온 인물이다.

그녀는 동생이 마주하는 기묘한 사건들 속에서도 변함없는 믿음을 전하며 극에 온기를 불어넣을 예정이다. 역할에 맞게 그는 이전과는 다른 부드럽고 다정다감한 면모를 선보이며 새로운 캐릭터를 선보인다.

오는 3월 13일 첫 방송되는 ‘신이랑 법률사무소’는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 ‘신들린 변호사’ 신이랑과 승소에 모든 것을 건 ‘냉혈 엘리트 변호사’ 한나현(이솜 역)의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 이야기이다.

그동안 손여은은 드라마 ‘각시탈’, ‘세 번 결혼하는 여자’, ‘언니는 살아있다’, ‘연모’와 영화 ‘보안관’, ‘대외비’ 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.

특히 2009년 방영된 MBC 시트콤 ‘지붕 뚫고 하이킥’에서 의사 역할을 맡은 최다니엘의 소개팅 상대역으로 등장해 코믹 연기를 소화했다.

