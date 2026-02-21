부산시, 먹는 물 문제 해결 위해 경남도와 머리 맞댄다

부산시가 시민들의 오랜 숙원인 ‘먹는 물’ 문제 해결을 위해 경남도·정부·취수피해 지역주민들과 머리를 맞댄다.

부산시는 20일 오후 경남도청 도정회의실에서 경남도·취수지역 주민들과 ‘취수원다변화사업 관련 관계기관 간담회’를 개최한다고 밝혔다.

부산시가 낙동강 취수원다변화사업의 해법을 찾기 위해 간담회를 열고 주민 우려 해소와 상생 방안을 논의한다. 사진은 부산시 청사 전경. 부산시 제공

이날 간담회는 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사, 박상웅 국회의원(밀양·의령·함안·창녕), 오태완 의령군수, 성낙인 창녕군수, 김지영 기후에너지환경부 물이용정책관, 김찬수 창녕군 강변여과수개발 반대대책위원장 등 7명이 참석해 사업 전반과 주민 우려사항을 심도 있게 논의한다.

시는 2021년 낙동강통합물관리방안 마련 이후 5년간 전혀 진전이 없었던 낙동강 취수원다변화사업에 대해 관계기관과 취수지역 주민들이 다함께 실질적인 해법을 모색하는 자리라는 점에서 의미가 있다고 설명했다.

간담회에서는 취수원다변화사업 추진 계획을 비롯한 취수지역 주민들이 우려하는 피해 예방과 지역 상생 지원 방안에 대한 의견 교환이 집중적으로 이루어질 예정이다. 시와 경남도·환경부는 주민 의견을 사업 계획에 적극 반영할 뜻을 확인하고, 지역 주민들은 현장의 소리를 솔직히 전달해 실질적인 대안을 요구할 수 있는 소통의 자리가 될 전망이다.

박완수 경남지사는 “안정적인 물 공급이라는 공익적 가치와 함께 사업추진의 전제조건인 주민 수용성 확보가 무엇보다 중요하다”면서 “도민들의 실질적인 농업피해 대책 마련과 피해 발생 시 적절한 보상방안이 마련돼야 한다”고 강조했다.

박형준 부산시장은 “부산시와 경남도가 취수원다변화사업의 성공적인 추진을 위해 취수지역 주민들의 목소리를 경청하는 소통의 장을 마련한 것은 매우 뜻깊다”며 “이번 간담회가 상호 신뢰를 바탕으로 실질적인 해법을 모색하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

그러면서 “취수원다변화사업은 단순히 물을 나누는 사업을 넘어 부산과 경남이 번영의 미래로 함께 가는 ‘상생의 길’로, 정부와 지자체가 마련한 대책을 주민들께 충분히 설명하고 우려를 해소해 30년간 이어진 낙동강 물 문제를 해결하는 모범적 협력 모델을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.

